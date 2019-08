Infortunio Coman, solo tanta paura: nessuna lesione al ginocchio

Inizialmente si era temuta la rottura del legamento crociato, ma alla fine per Coman non è nulla di grave e tornerà ad allenarsi da venerdì.

Soltanto tanta paura per il e per Kingsley Coman, che aveva temuto di dover fare i conti con l'ennesimo infortunio, proprio in quella che poteva essere la stagione del suo rilancio dopo gli addii di Robben e Ribery.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Ieri sera, nell'amichevole contro il , Coman si è fatto male al ginocchio, dopo uno scontro con Foyth. Il giocatore francese è uscito soltanto con l'aiuto dei medici e in queste ore si è sottoposto ad ulteriori esami.

Il colpo al ginocchio è stato duro e si temeva addirittura la rottura del legamento crociato, ma fortunatamente per Coman l'infortunio non si è rivelato grave come si pensava.

Il Bayern ha comunicato tramite una nota sul sito ufficiale che Coman potrà addirittura tornare ad allenarsi da venerdì, potendo dunque puntare a giocare la Supercoppa di sabato contro il .