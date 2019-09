Bayer Leverkusen, lesione muscolare per Bailey: salterà la sfida con la Juventus

Tegola in casa Leverkusen: nella sconfitta con la Lokomotiv Mosca si è fermato Bailey. Salterà la sfida contro la Juventus dell'1 ottobre.

Quella di ieri è una serata da dimenticare presto per il Bayer Leverkusen, prossimo avversario della in . I tedeschi non solo hanno perso la partita contro la Mosca, ma anche uno dei propri principali talenti.

Nella sconfitta interna per 1-2 si è infatti fermato Leon Bailey. Il giamaicano classe 1997 è stato sostituito all'intervallo dopo una prova deludente. Il tecnico Bosz lo ha tolto dal campo non solo per la prestazione.

L'esterno offensivo ha infatti rimediato una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. Secondo la 'Bild', lo stop dovrebbe essere di un mese. Non ci sarà quindi nella prossima sfida di Champions League, contro la Juventus all'Allianz Stadium.

More bad news from yesterday’s match... Leon Bailey suffered a muscle tear and will miss the upcoming weeks. 😔



Wishing you a strong recovery @leonbailey! pic.twitter.com/kIa4WD7Jdi — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 19, 2019

Niente trasferta italiana dunque per Bailey, che negli scorsi mesi di mercato è stato anche accostato al calcio italiano, in particolare alla .