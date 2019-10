Barcellona, la serie tv su Messi e compagni sarà gratuita e on demand

La piattaforma Rakuten Tv ha annunciato che la serie tv sul Barcellona sarà accessibile a tutti gratuitamente ed on demand.

Arrivano ottime notizie per i tifosi blaugrana e per tutti gli appassionati di calcio: la piattaforma 'Rakuten Tv' ha annunciato che la serie 'Matchday-Inside FC Barcelona' sarà accessibile a tutti gratuitamente ed on demand. Si potranno quindi scoprire i retrosceni di Messi e compagni, seguendo questa serie sul .

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

La serie sul Barca sarà disponibile, insieme a tanti altri programmi, sui canali Avod (Advertising Video On Demand), che permetteranno una visione completa e soprattutto gratuita di tutti i contenuti, con l'inserimento di intervalli pubblicitari. Basterà andare nella sezione 'Free' di Rakuten per seguire le gesta dei blaugrana.

Il mondo guarda il campo, ma cosa succede dietro le quinte?



Guarda il trailer di #Matchday, il documentario ufficiale del Barça con @3gerardpique e l'intera squadra. La Serie TV di 8 episodi sara' disponibile esclusivamente su #RakutenTV da Novembre.#FCBarcelona #BarçaRakuten pic.twitter.com/GNjyGflljW — Rakuten TV (@RakutenTV_IT) October 4, 2019

'Matchday-Inside FC Barcelona' sarà disponibile alla visione da novembre e al suo interno si potranno rivivere i momenti più importanti e significativi della storia recente dei blaugrana narrati dalla voce di John Malkovic, che racconterà anche episodi della vita privata di Piqué, Suarez, Messi e compagni. La serie si divide in 8 episodi da 45 minuti.