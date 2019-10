Barcellona, Sergi Roberto va ko: infortunio al ginocchio sinistro

Sergi Roberto ha abbandonato il campo nell'intervallo di Eibar-Barcellona: distensione al legamento laterale interno del ginocchio sinistro.

Nemmeno al è tutto oro quel che luccica. Nonostante il netto successo ottenuto all'Ipurua, casa dell' , i catalani devono registrare l'infortunio al ginocchio rimediato da Sergi Roberto, costretto ad abbandonare il campo a fine primo tempo.

A comunicare le condizioni del jolly spagnolo, rimpiazzato durante l'intervallo da Semedo, è stato proprio il Barcellona attraverso il proprio sito ufficiale.

"Gli esami realizzati questo pomeriggio hanno rivelato che il giocatore della prima squadra Sergi Roberto ha rimediato una distensione al legamento laterale interno del ginocchio sinistro. Dai suoi miglioramenti dipenderà la sua disponibilità nei prossimi allenamenti".

Non comunicati dunque i possibili tempi di recupero a cui dovrà sottostare Sergi Roberto. Il ventisettenne di Reus, intanto, dovrebbe però perdersi la gara di in programma mercoledì sera in casa dello Slavia Praga.

Per il match di ritorno contro l' , invece, c'è tempo. La sfida di San Siro è in programma per metà dicembre, ovvero tra un paio di mesi, e dunque, a meno di imprevedibili complicazioni, Sergi Roberto dovrebbe essere regolarmente a disposizione.