Barcellona, rientrato il caso Vidal? Il cileno è tornato ad allenarsi

Dopo l'episodio di ieri, e la panchina contro il Real Madrid, il Barcellona twitta la foto di Vidal sul campo d'allenamento: "Back to work".

Il destino di Arturo Vidal, ormai, appare segnato. Lo ha confermato l'ultimo episodio, quello andato in scena ieri pomeriggio: l'abbandono dell'allenamento da parte del centrocampista cileno, una volta saputo che non sarebbe partito titolare nel Clasico contro il .

Rivedi il Clasico Barcellona-Real Madrid ON DEMAND su DAZN

Eppure, pare che il stia cercando un riavvicinamento con l'ex giocatore della , entrato al 10' della ripresa al posto di Semedo, nonostante quello di una separazione già a gennaio appaia uno scenario più che probabile. E a testimoniarlo è un tweet pubblicato dal club sul proprio profilo in inglese nel tardo pomeriggio.

Il tweet ritrae proprio lui, Vidal, intento a sgobbare sul campo di allenamento. Un'immagine significativa corredata da appena tre parole:

"Back to work".

Si torna a lavorare, dunque. Ed è tornato a lavorare anche Vidal, nonostante lo screzio con Valverde andato in scena nelle scorse ore. Tutto dimenticato, dunque, o almeno questa è l'intenzione del Barcellona: lavare i panni sporchi in casa. Significativo, in questo senso, il fatto che il club azulgrana abbia scelto proprio l'ex bianconero come 'modello' su Twitter.

Gennaio, in ogni caso, è sempre più vicino. Un paio di settimane ancora e si apriranno le danze della finestra invernale. Con l' in prima fila per assicurarsi Vidal e il Barcellona, nonostante la pace social, apparentemente disposto a privarsene. Mai come quest'anno, l'affare può concretizzarsi.