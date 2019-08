Il Barcellona accoglie Moussa Wagué: da oggi fa parte della prima squadra

Protagonista ai Mondiali, ma inizialmente aggregato alla squadra B, Moussa Wagué farà parte a tutti gli effetti del Barcellona: avrà il numero 16.

Qualcuno potrà ricordarsi di Moussa Wagué ai Mondiali russi: due presenze da titolare con il e una partendo dalla panchina, prima della rapida eliminazione degli africani ai gironi. Pochi, però, si ricordano che Wagué è un giocatore del . E, da oggi, lo è a tutti gli effetti.

Il club catalano ha infatti comunicato che il ventenne terzino senegalese è diventato a tutti gli effetti un calciatore della prima squadra. Condividerà lo spogliatoio, si allenerà e giocherà assieme ai mostri sacri Messi, Griezmann, Suarez e compagnia cantante. E sulle spalle avrà il numero 16.

Wagué, bene ricordarlo, era già del Barcellona: gli azulgrana lo avevano acquistato dai belgi dell'Eupen un anno fa, convinti anche dalle buone prestazioni messe in mostra in . Aggregato alla seconda squadra, in Segunda B (terza serie), nel 2018/19 è stato schierato da Valverde appena tre volte, sempre in .

Da oggi, invece, anche lui può dire a tutti gli effetti di essere un calciatore del Barcellona. Farà ombra a Semedo sulla fascia destra della difesa e, secondo i piani di Valverde, consentirà a Sergi Roberto di spostarsi stabilmente in mezzo al campo.