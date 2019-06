Barcellona, Messi scontento di Griezmann: rivuole Neymar, ma è incedibile

Messi avrebbe espresso il proprio disappunto per l'arrivo imminente di Griezmann al Barcellona. L'argentino rivorrebbe Neymar, incedibile per il PSG.

Il mercato estivo del è iniziato già a gennaio con l'acquisto di Frankie De Jong e potrebbe proseguire con l'arrivo di Antoine Griezmann, che da diverse settimane ha già comunicato la sua intenzione di lasciare l'Atlético Madrid.

Non tutti però a Barcellona sarebbero contentissimi dell'arrivo del francese, uno in particolare. Secondo quanto riporta 'RMC Sport', infatti, Lionel Messi non sarebbe particolarmente entusiasta di giocare a fianco del 'Petit Diable' e lo avrebbe riferito anche alla dirigenza in un incontro degli scorsi giorni.

L'opzione preferita dalla 'pulce' sarebbe infatti un'altra: il ritorno in blaugrana del suo ex compagno e amico Neymar, con cui ha formato per tre anni un formidabile trio d'attacco, incluso anche Luis Suarez. L'idea sarebbe stata contemplata dalla dirigenza, ma di difficile realizzazione.

Il primo ostacolo in questo caso sarebbe il proprietario del cartellino, il quale avrebbe dichiarato una volta di più il brasiliano incedibile, al pari dell'altro gioiello Mbappé. Sarebbe stato prioprio lo sceicco Al-Khelaifi a telefonare al Barcellona e ribadire che Neymar non si muoverà da Parigi.

Il Barcellona potrebbe quindi chiudere presto per Griezmann, nonostante il poco entusiasmo di Messi. Nel contratto con l'Atlético il francese avrebbe una clausola di 200 milioni, ma di 120 dal primo di luglio. Ecco perché il Barcellona sembra in attesa, ottimista, per l'arrivo di Griezmann.