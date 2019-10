La confidenza di Messi dopo Barcellona-Inter: "Nerazzurri grandissima squadra"

Messi ha elogiato l'Inter di Conte dopo la difficile rimonta del Barcellona in Champions League: "Vittoria importantissima, non facile superarla".

Decisivo. Il secondo tempo di Lionel Messi contro l' è stato decisivo per regalare la vittoria al . Sotto per 1-0 dopo pochi minuti a causa del goal di Lautaro Martinez, i blaugrana nella ripresa sono riusciti a ribaltare la gara grazie alla doppietta di Luis Suarez, ispirato soprattutto dalle galoppate della 'Pulga'.

Ad accendere il Camp Nou nella ripresa, oltre all'ingresso in campo di Arturo Vidal, ci ha pensato infatti l'argentino, il quale a fine gara ha dimostrato quanto la vittoria del Barcellona sia stata sofferta congratulandosi con gli avversari nerazzurri.

Dopo aver messo in tasca tre importantissimi punti nel Gruppo F della , Messi si è infatti lasciato andare a un'investitura nei confronti dell'Inter.

"Si tratta di una vittoria importantissima perché non è stato facile superare l'Inter, una grandissima squadra".

Una dimostrazione di stima e rispetto nei confronti dell'Inter di Antonio Conte alla quale si è poi aggiunta anche la dichiarazione di Ernesto Valverde.

"È uno squadrone, una compagine straordinaria. E, del resto, era esattamente quello che ci spettavamo perché hanno un grandissimo allenatore. È proprio per il rivale che abbiamo affrontato che diamo un valore altissimo a questa trionfo".

Tornata a Milano senza punti, l'Inter a Barcellona quantomeno è riuscita a guadagnarsi gli elogi dei culé. Merito soprattutto di un primo tempo in cui i nerazzurri sono riusciti a mettere in seria difficoltà i catalani e della voglia di vincere che la squadra di Conte ha mostrato per tutto il corso della gara.

Gli stessi ingredienti che il tecnico pugliese vuole vedere in campo domenica sera nel Derby d' contro la di Maurizio Sarri.