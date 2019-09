Barcellona-Inter, Messi e Dembélé parzialmente in gruppo

Si tratta di una corsa contro il tempo per Lionel Messi e Ousmane Dembélé: a due giorni dall'Inter, hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo.

Dopo la vittoria contro la (la sesta consecutiva in ), l' dovrà disputare una sfida molto affascinante in , contro il . La squadra di Valverde, però, si trova a dover fare i conti con la condizione fisica di due giocatori chiave (soprattutto uno): Messi e Dembélé.

Dopo la seduta odierna di allenamento del Barcellona, si apprende che entrambi i giocatori hanno svolto parte dell'allenamento con il resto della squadra. A due giorni dalla sfida di mercoledì, tuttavia, la loro presenza contro l'Inter resta ancora in forte dubbio.

Ci sarà ancora un allenamento decisivo per capire e testare le reali condizioni fisiche di Leo Messi e Ousmane Dembélé: martedì pomeriggio, dopo la seduta, si conoscerà probabilmente la verità.

I tifosi interisti sperano ovviamente di non dover fronteggiare Leo Messi, anche se dal punto di vista della spettacolarità sarebbe comunque una nota positiva per la partita. Oltre che un banco di prova mica da ridere per la rocciosa difesa di Antonio Conte.