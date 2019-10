Barcellona-Inter, le formazioni ufficiali: Messi in campo dal 1'

L'Inter scende in campo a Barcellona per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: Valverde ritrova Lionel Messi dal 1'.

Le formazioni ufficiali

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann. All. Valverde

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez. All. Conte

E’ tutto pronto al Camp Nou dove il ospita l’ per un match valido per la seconda giornata della fase a gironi della . La compagine nerazzurra, dopo il pareggio interno ottenuto al debutto contro lo Slavia Praga, cerca contro i catalani punti fondamentali per scalare la classifica nel Gruppo F.

Ernesto Valvedere, disegna il suo Barça con il consueto 4-3-3 nel quale sono Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Semedo a comporre la linea difensiva davanti a Tre Steven.

Chiavi del centrocampo affidate a Sergi Busquets, al suo fianco De Jong ed Arthur agiscono da interni di destra e sinistra. In attacco si rivede Leo Messi dal 1’: l’argentino completa con Suarez e Griezmann il tridente offensivo.

Antonio Conte risponde con un 3-5-2 nel quale sono Godin, De Vrij e Skriniar ad agire davanti ad Handanovic.

A centrocampo, Barella, Brozovic e Sensi formano il trio di mediana, mentre Candreva ed Asamoah sono chiamati a presidiare gli esterni. In avanti tocca a Sanchez e Lautaro Martinez.