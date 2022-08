Barcellona flop: 0-0 col Rayo Vallecano, goal annullato a Kessie nel finale

Sorpresa al Camp Nou: il Barcellona non va oltre lo 0-0 contro il Rayo. Il Real Madrid, di scena ad Almeria, può approfittarne subito.

Lewandowski in campo, Raphinha pure, Dembélé pure. Ma il Barcellona incappa in una serata storta, pareggiando senza reti col Rayo Vallecano all'esordio in Liga: uno 0-0 che non può star bene alla formazione di Xavi, costretta a rispondere al Real Madrid pigliatutto della scorsa stagione.

La serata è storta anche per Franck Kessie, registrato proprio nelle scorse ore alla pari di quasi tutti gli altri neo acquisti catalani: l'ex centrocampista del Milan segnerebbe nel finale la rete del teorico 1-0, dunque quella decisiva, che però viene annullata per un suo fuorigioco di partenza, a dire il vero piuttosto netto. Per fortuna del Barça, anche Falcao subisce la stessa sorte quando il cronometro si sta esaurendo.

Non è l'unico a provarci, Kessie. Anche Aubameyang va vicinissimo al vantaggio nel corso della partita, ma un suo tentativo nella ripresa viene respinto sulla linea da Catena. E pure Lewandowski va a tanto così dalla gioia personale. Il Rayo ha invece una palla goal enorme all'inizio della ripresa con Camello, che a porta vuota ma da posizione defilata sbaglia la mira. In precedenza anche Ter Stegen si era reso protagonista.

Il Barcellona chiude pure in 10 uomini una partita stregata, con più di 20 conclusioni verso la porta avversaria: nei minuti conclusivi viene infatti espulso Busquets, reo di aver centrato Falcao con una sbracciata. Per il centrocampista catalano, ammonito una ventina di minuti prima, secondo cartellino giallo e conseguente rosso.

Il Rayo Vallecano, dunque, esce ancora una volta imbattuto dal Camp Nou dopo aver fatto festa già nello scorso campionato: ad aprile la formazione di Madrid era riuscita a imporsi per 1-0 grazie a una rete messa a segno dopo pochi minuti da Alvaro Garcia.

Ad approfittare del passo falso del Barcellona può essere immediatamente il Real Madrid: la squadra di Carlo Ancelotti, reduce dalla conquista della Supercoppa Europea contro l'Eintracht Francoforte, andrà in casa dell'Almeria domenica sera con la missione di conquistare i suoi primi tre punti in Liga.