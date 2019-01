Barcellona a rischio esclusione dalla Coppa del Re: ha schierato un giocatore squalificato

Il Barcellona nel match contro il Levante in Coppa del Re avrebbe schierato Chumi, squalificato col Barcellona B. Ora rischia l'esclusione dal torneo.

Un altro caso Cheryshev all'orizzonte in Coppa del Re. Stavolta però non riguarda il Real Madrid, bensì il Barcellona. Secondo quanto racconta il 'Mundo Deportivo', i blaugrana avrebbero schierato un giocatore squalificato e ora rischiano l'esclusione dalla competizione.

Liga e Coppa del Re in esclusiva su DAZN: attiva qui il tuo mese gratuito

Il giocatore in questione è Chumi, difensore classe 1999 della cantera, che gioca abitualmente con il Barcellona B. Proprio con la seconda squadra doveva scontare una squalifica per somma di ammonizioni, rimediata il 6 gennaio 2019 in Segunda B contro il Castellon.

Quattro giorni dopo è sceso in campo in Coppa del Re con la prima squadra contro il Levante, nell'andata degli ottavi di finale persa per 2-1, per poi rimanere escluso per squalifica nella giornata successiva di Segunda B.

Secondo il 'Mundo Deportivo', il Barcellona così facendo avrebbe infranto l'articolo 56.3 del codice disciplinare, secondo cui la squalifica, anche se rimediata con la squadra B, avrebbe impedito al giocatore di scendere in campo con la prima squadra.

"Fin quando non è stata rispettata la sanzione con la propria squadra, non può partecipare a match con le squadre superiori. Il giocatore squalificato non potrà prendere parte a nessuna di queste partite con squadre o club, fino a ché non trascorre, nella categoria in cui è stato squalificato, il numero di giorni della sanzione". L'articolo prosegue qui sotto

Secondo l'articolo 76 della federazione, il Barcellona dovrebbe essere squalificato dalla competizione per aver schierato un giocatore che non poteva prendere parte a questa gara. Un caso identico a quello verificatosi con Cheryshev e il Real Madrid tre anni fa.