Banda non segna col Lecce da mesi: in Nazionale entra fa doppietta

Dentro al 13' al posto dell'infortunato Musonda, Banda (un solo goal in Serie A) si è sbloccato con lo Zambia: prime reti in Nazionale.

Lameck Banda non ha certo vissuto una stagione realizzativa positiva fin qui. Nella sua prima stagione di Serie A, in maglia Lecce, il giocatore zambiano è andato in rete una sola volta: a novembre, contro la Sampdoria. Praticamente sempre in campo, come ala sinistra, l'ex Maccabi Petah Tikva ha però alternato gare da titolare ad ingressi nel finale per una manciata di minuti.

Questo, insieme ad un generale score realizzativo basso da parte del suo club, hanno determinato l'assenza di reti nel 2023 e dopo la sosta dei Mondiali. Banda, però, è riuscito a sbloccarsi almeno con la casacca della sua Nazionale: in maniera roboante.

Convocato dallo Zambia per la prima volta a inizio 2022, Banda ha giocato cinque partite con la Nazionale del suo paese (è nato a Lusaka, capitale e città più popolosa): a differenza del periodo a Lecce è stato quasi sempre titolare, freccia del commissario tecnico Avraham Grant, vecchia conoscenza del calcio europeo per aver guidato il Chelsea.

Banda ha aspettato un anno per essere decisivo in Nazionale, nella prima sfida del 2023: per le qualificazioni alla Coppa d'Africa di scena nel 2024 dopo lo slittamento, lo Zambia ha sfidato il Lesotho, trascinato proprio dall'esterno d'attacco del Lecce.

In un girone che comprende anche Comoros e Costa d'Avorio - l'altra favorita in chiave qualificazione - lo Zambia ha vinto 3-1 la sua terza gara, balzando a quota sei in classifica. Grazie ad un Banda tirato a lucido dopo l'ingresso in campo.

Grant aveva infatti scelto Musonda come ala mancina insieme a Daka e Sakala, costretto però a dare forfait dopo meno di un quarto d'ora. Ingresso in campo per il giocatore leccese e primi goal: al 53' e al 57', utili a ribaltare definitivamente la rete iniziale di Rethabile, a cui aveva seguito il pari di Sakala.

Bel colpo di testa su corner di Kangwa per il 2-1 e il primo goal con la sua Nazionale, dunque cavalcata dopo aver recuperato il pallone per battere Moerane e mettere il punto sulla partita.

Baroni all'ascolto, in attesa di capire se l'unico zambiano capace di segnare in Serie A riuscirà ad essere decisivo anche per la salvezza del Lecce. Per Banda un momento che ha sempre sognato, dopo una prima parte di vita vissuta tra le restrizioni:

"Eravamo molto poveri, così ho cominciato a lavorare con mio zio nei cantieri. Ci svegliavamo alle 5 e alle 6 eravamo sul posto. Finivamo alle 16 poi correvo agli allenamenti”.

Hanno dato frutto.