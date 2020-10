Le avversarie della Roma in Europa League: tutto su Young Boys, Cluj e CSKA Sofia

La Roma è stata sorteggiata nel Gruppo A di Europa League. Nella fase a gironi sfiderà Young Boys, Cluj e CSKA Sofia.

Il tabellone principale dell’ 2020-2021 ha preso ufficialmente corpo. A Nyon è andato in scena il sorteggio dei Gruppi all’interno dei quali sono racchiuse le 48 squadre che prenderanno parte alla fase a gironi e, tra le compagini direttamente interessate c’è state anche la .

I giallorossi sono stati inseriti nella prima fascia ed essendo stati i primi in assoluto ad essere stati sorteggiati, sono stati inseriti nel Gruppo A.

Quella di Nyon è stata un’urna certamente benevola con la squadra guidata da Paulo Fonseca, visto che le avversarie inserite nello stesso girone sono tutte ampiamente alla portata: , Cluj e .

Scopriamo insieme le rivali della Roma nella fase a gironi dell’Europa League.

YOUNG BOYS

La compagine elvetica si è laureata campione di negli ultimi tre anni e, dopo aver dominato l’ultima edizione della Super League, in virtù di 23 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte totalizzare nelle 36 partite di campionato, ha iniziato la sua stagione europea puntando ad un pass per la .

Battuta dal Midtjylland per 3-0 lo scorso 16 settembre nel terzo turno di qualificazione alla massima competizione europea, è ripartita dai playoff che mettevano in palio un pass per i gironi di Europa League e li ha superati battendo con un netto 3-0 il Tirana.

La squadra di Berna, che recentemente ha anche festeggiato il successo nella Coppa di Svizzera 2019-2020, generalmente viene schierata da Gerardo Seoane con un 4-4-2. I due suoi uomini di punta sono Nsame e Mambimbi, ovvero gli uomini che compongono la coppia d’attacco. Il primo ha chiuso la scorsa stagione con 41 goal all’attivo (32 dei quali in campionato in 32 presenze), il secondo è invece considerato a 19 anni una delle più grandi promesse del calcio elvetico.

CLUJ

Come lo Young Boys, anche il Cluj da tre anni domina in patria. Ha infatti vinto le ultime tre edizioni del campionato romeno ed è ormai una presenza fissa nelle competizioni europee.

Ha iniziato la sua stagione prendendo parte al cammino di qualificazione per la Champions League ma, dopo aver superato l’ostacolo Floriana (2-0 a Malta), ha visto poi interrompersi la sua corsa ai calci di rigore contro la (i 120’ si erano chiusi sul 2-2).

Nei playoff per l’approdo al tabellone principale dell’Europa League, ha eliminato prima gli svedesi del Djirgarden (0-1 esterno) e poi i finlandesi del KuPS (3-1 in Romania).

Il Cluj ha già affrontato in quattro occasioni la Roma e sempre nella fase a gironi della Champions League. Il bilancio è favorevole ai giallorossi in virtù di due vittorie, un pareggio ed una clamorosa sconfitta patita all’Olimpico nel settembre del 2008.

A guidare la compagine romena, che generalmente si schiera in campo con un 4-4-2, è una vecchia conoscenza del calcio italiano: l’ex difensore di e , Dan Petrescu.

CSKA SOFIA

La compagine bulgara torna ad essere protagonista di una fase a gironi di una competizione europea dopo dieci anni. Nelle ultime stagioni in patria ha sempre dominato il (9 i campionati vinti consecutivamente) e quindi le possibilità di essere protagonisti in Europa sono state effettivamente poche (l’ultimo titolo di campione di Bulgaria risale alla stagione 2007-2008).

Per riuscire a strappare il pass per il tabellone principale, la squadra guidata da Stamen Belchev ha dovuto superare ben tre ostacoli. Il suo cammino nei preliminari è infatti partito lo scorso 27 agosto, quando ha battuto la squadra maltese del Sirens per 2-1, poi ha eliminato il BATE (2-0), il Torshavn (3-1) ed infine è riuscita a compiere l’impresa di espugnare il campo del , contro ogni pronostico, imponendosi con un 3-1 in rimonta che ha portato le firme di Tiago Rodrigues (doppietta per lui) e Ahmedov.

Solitamente si schiera in campo con un 4-2-3-1 e nelle sue fila può contare anche un giocatore italiano: Stefano Beltrame che, dopo le esperienze con , Bari, Modena, Pro Vercelli, Pordenone, Den Bosch, Go Ahead Eagles e Juventus U23, ha scelto proprio la Bulgaria per una nuova tappa della sua lunga carriera.