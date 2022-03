Shock a Castel Volturno: auto sfonda i cancelli del centro sportivo del Napoli

Un uomo ha sfondato con la propria auto i cancelli del centro d'allenamento del Napoli. E' Sky Sport a raccontare come poco prima dell'allenamento pomeridiano degli azzurri, ci siano stati attimi di terrore al Konami Training center di Castel Volturno.

L'auto, infatti, si è diretta verso i campi dove il Napoli si allena regolarmente, ma alcuni giocatori si trovavano negli spogliatoi, mentre altri non erano ancora arrivati a Castel Volturno per una delle sessioni settimanali in vista del ritorno in campo la prossima settimana.

Le forze dell'ordine, arrivate in seguito, sono intervenute per le deposizioni del caso, senza però riuscire a fermare il sospettato all'interno del centro sportivo, che ha abbandonato la vettura per scappare.