Atletico, Morata salta la Real Sociedad: a rischio anche per la Juventus

L'Atletico Madrid rischia di non avere a disposizione Alvaro Morata per la sfida contro la Juventus: non è stato convocato per la Real Sociedad.

La farà il suo esordio in mercoledì al Wanda Metropolitano contro l'Atlético Madrid, dopo averci già giocato (e perso) a febbraio per 2-0, prima della rimonta dell'Allianz Stadium. Rispetto alla sfida della scorsa edizione è cambiato molto, anche i protagonisti in campo.

Tra questi potrebbe non esserci Alvaro Morata, che da diverse settimane è alle prese con una distorsione al ginocchio rimediata a fine agosto. Il suo recupero procede, ma Diego Simeone ha deciso di non convocarlo per la partita contro la , in programma domani alle 18.30.

La sua presenza è quindi in dubbio anche per il match contro la Juventus di mercoledì sera, alle 21.00. Lo scorso anno il grande ex di serata è stato protagonista di un goal annullato nella gara d'andata, mentre al ritorno è stato neutralizzato da Emre Can e dal resto della difesa dell'allora squadra di Max Allegri.

Lo spagnolo ex potrebbe dunque non vivere un'altra notte da ex, come successo lo scorso febbraio. E la Juventus potrà tirare, nel caso, un sospiro di sollievo: potrebbe sfuggire alla celebre regola non scritta del 'goal dell'ex'...