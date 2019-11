Atletico Madrid, Savic di nuovo infortunato: salta la Juventus

Stefan Savic ha rimediato una ricaduta della lesione al bicipite femorale di ottobre. L'ex viola non sarà a disposizione di Simeone contro la Juve.

Niente Diego Costa e, ora, niente Stefan Savic. Contro la , l' non avrà a disposizione nemmeno il centrale montenegrino, infortunatosi per la seconda volta in poco più di un mese alla stessa coscia.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

A comunicarlo è stato lo stesso Atletico, che ha spiegato nel dettaglio la situazione di Savic. I controlli effettuati non mentono: l'ex viola dovrà ricominciare tutto il proprio recupero dall'inizio.

"Stefan Savic si è sottoposto degli esami medici alla Clinica dell'Università di Navarra che confermano una ricaduta della lesione miotendinosa distale di grado II del bicipite femorale sinistro rimediata lo scorso 11 ottobre nella sfida di qualificazione agli Europei tra la sua nazionale, il Montenegro, e la Bulgaria".

[📋] PARTE MÉDICO

Stefan Savic sufre una recaída de la lesión miotendinosa distal grado II del bíceps femoral izquierdo.

➡ https://t.co/RWLsEjiA58 — Atlético de Madrid (@Atleti) November 20, 2019

Indefiniti i nuovi tempi di recupero di Savic. La cosa certa, comunque, è che il difensore di Simeone non potrà recuperare per la gara in programma martedì prossimo, all'Allianz Stadium, contro la Juventus. Ininfluente per la qualificazione, determinante per capire chi arriverà primo e chi secondo nel girone.