Atletico Madrid, Savic infortunato: rischia di saltare la Juventus

Brutta tegola per l' con Stefan Savic che si è infortunato nel corso della partita di qualificazione ad fra il suo Montenegro e la Bulgaria: al 39' il difensore montenegrino ha avvertito un dolore alla coscia sinistra e ha immediatamente richiesto il cambio, uscendo poi dal campo con espressione preoccupata.

Gli esami più approfonditi da parte dello staff medico dell'Atletico hanno evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo posteriore della coscia sinistra e lo stop previsto si aggira fra le 3 e le 4 settimane. Questo significherebbe molto probabilmente che Simeone non potrà contare su Savic per la sfida di contro la in programma per il prossimo 26 novembre.

