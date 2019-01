Atletico Madrid in ansia: Saul ko, è a rischio per la Juventus?

L’Atletico Madrid potrebbe essere costretto a rinunciare a Saul contro la Juventus in Champions League: ha riportato una lesione muscolare.

Sono notizie non buone per l’Atletico Madrid quelle che arrivano dall’infermeria. Saul, uno degli uomini più importanti del centrocampo di Simeone, nel corso del match giocato mercoledì sera contro il Girona, che ha sancito anche l’eliminazione dalla Coppa del Re, ha riportato un infortunio che potrebbe mettere a serio rischio la sua presenza negli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus.

Il giocatore è uscito al 56’ della contesa, lasciando il posto a Rodrigo, a causa di un problema muscolare che si è rivelato più grave del previsto.

| PARTE MÉDICO

Nuestro centrocampista @saulniguez sufre una lesión en la cara anterior del muslo. Queda pendiente de evolución.

Lo si evince dal comunicato che l’Atletico Madrid ha pubblicato sul suo sito ufficiale.

“Saúl Ñíguez è stato sottoposto nella giornata di giovedì ad una risonanza presso la Clinica Univesidad de Navarra al fine di conosce l’esatta entità dell’infortunio subito nel corso del match di Coppa del Re contro il Girona che gli ha anche impedito di terminare la partita. Il centrocampista rojiblanco soffre una lesione miofasciale post-traumatica di grado alto nella parte anteriore della coscia”.

I tempi di recupero non sono stati resi, non resta quindi che capire se Saul, che sin qui ha giocato in stagione 17 partite di campionato tutte da titolare, alle quali vanno aggiunte altre sei di Champions League, ci sarà contro la Juventus il prossimo 20 febbraio al Wanda Metropolitano o meno.