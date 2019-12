Atalanta, Zapata rimanda il rientro: "Infortunio serio e complicato, devo curarmi"

Non arrivano buone notizie per l' dal Gran Galà del Calcio. A margine della cerimonia, infatti, Duvan Zapata ha lanciato un nuovo allarme sulle sue condizioni.

L'attaccante colombiano, finito ko con la sua Nazionale ormai quasi due mesi fa, qualche settimana fa sembrava pronto al rientro in gruppo. Rientro che invece pare destinato ancora a slittare.

Zapata intervistato da 'Sky Sport' ha spiegato come il suo infortunio sia più serio del previsto e richieda ulteriore tempo.

"Ancora non c’è una data precisa per il mio rientro, non si sa quando torno. Dovrò guarire bene perché l’infortunio al tendine è molto più serio e complicato. Diciamo che se fosse stato solo muscolare sarei già stato in campo da un po’…Per il rientro in campo devo pensare a curarmi bene, poi sicuramente tornerò”.