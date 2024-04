This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Atalanta-Verona in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie AAtalanta vs Hellas VeronaAtalantaHellas Verona Atalanta e Verona chiudono la trentaduesima giornata di Serie A: dove vedere in tv e streaming il posticipo del Gewiss Stadium. ATALANTA-VERONA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Atalanta contro Verona: è questo il posticipo, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo, che chiuderà la lunghissima trentaduesima giornata di Serie A. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte L'Atalanta sta balbettando in campionato, ma è in piena corsa per la finale di Coppa Italia e soprattutto per le semifinali di Europa League, dopo aver incredibilmente dominato a Liverpool nell'andata dei quarti di finale. Di fronte c'è un Verona che contro il Genoa ha perso la chance di allontanarsi dalla zona retrocessione, dovendo rimanere impelagato nella lotta per salvare la pelle. Di seguito tutto su Atalanta-Verona: dove vedere la partita in diretta tv e streaming, ma anche le formazioni. ATALANTA-VERONA IN DIRETTA LUNEDÌ 15 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Atalanta-Verona Competizione Serie A Data 15 aprile 2024 Orario 20:45 Stadio Gewiss Stadium (Bergamo) ATALANTA-VERONA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A LUNEDÌ 15 APRILE Sky Sport Guardala qui DAZN Guardala qui ATALANTA-VERONA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VERONA Tanti dubbi nell'Atalanta, che tre giorni più tardi dovrà affrontare il Liverpool nel ritorno dei quarti: di certo giocherà Pasalic a centrocampo, al posto di De Roon squalificato. Davanti dovrebbe toccare a Miranchuk, in difesa recuperato Kolasinac. Nel Verona mancherà invece lo squalificato Serdar: a sostituirlo sarà uno tra Dani Silva e Belahyane. Solito dubbio Tchatchoua-Centonze, Noslin confermato, Folorunsho arretra in mediana. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk; Scamacca, De Ketelaere. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Dani Silva; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli. Abbonati a SKY Sport Scopri le migliori offerte ATALANTA-VERONA: IL CONFRONTO Atalanta in vantaggio sul Verona nel bilancio dei precedenti in Serie A: 21 vittorie nerazzurre, 12 gialloblù e 14 pareggi. Precedenti 47 Vittorie Atalanta 21 Pareggi 14 Vittorie Verona 12 Pubblicità