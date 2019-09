Atalanta-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

L'Atalanta di Gasperini ospita il Torino dopo il successo del primo turno: tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo la rocambolesca rimonta della prima giornata, l' cerca il bis nella prima partita in casa contro il di Mazzarri, appena eliminato dall' .

L'Atalanta ha appena conosciuto le proprie avversarie del girone di : i nerazzurri dovranno vedersela con , Donetsk e . Dall'altra parte i granata sono stati invece sconfitti nel play-off di Europa League: le due formazioni arrivano dunque a questa seconda giornata di campionato con umori decisamente differenti, gli uomini di Mazzarri potrebbero inoltre risentire delle fatice di coppa.

La formazione ospite dovrà fare a meno di Simone Zaza, tra i più in forma di questo avvio di stagione, uscito malconcio dalla gara contro il Wolverhampton. Castagne out invece in casa nerazzurra, dove Gasperini dovrà decidere se lanciare nella mischia dal primo minuto Muriel, autore di una doppietta all'esordio. Fuori anche Skrtel, già pronto a lasciare Bergamo dopo meno di un mese.

Nella scorsa stagione su questo campo la partita terminò con un pareggio senza reti, mentre a Torino i padroni di casa vinsero per 2-0 con reti di Izzo e Iago Falque.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Atalanta-Torino: dalle ultime notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

ATALANTA-TORINO: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Atalanta-Torino DATA 1 settembre 2019, ore 20.45 DOVE Atleti Azzurri d' , Bergamo ARBITRO Doveri TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO ATALANTA-TORINO

Atalanta-Torino è in programma domenica 1 settembre 2019 allo stadio 'Atleti Azzurri d'Italia' di Bergamo, con fischio d'inizio alle ore 20.45.

Atalanta-Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, tutti gli appassionati potranno dunque vedere la partita tramite smart , oppure collegando la tv a un decoder Sky Q o a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o a una Playstation 4. La sfida di Bergamo potrà essere seguita anche tramite i dispositivi Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

La sfida tra Atalanta e Torino potrà essere vista anche in diretta e in esclusiva su pc collegandosi al sito di DAZN, oppure scaricando l'applicazione sul proprio smartphone o tablet.

Soltanto Castagne infortunato per Gasperini, che recupera Ilicic ma resta con il dubbio Muriel per l'attacco: sicuri del posto Zapata e Gomez. Sulle corsie esterne agiranno Hateboer e Gosens, mentre in difesa non ci sarà Skrtel, già pronto a lasciare l'Atalanta: spazio al trio Toloi-Palomino-Masiello.

Qualche problema in più per Mazzarri, che dovrà fare a meno degli acciaccati Zaza e Ansaldi; difficile anche il recupero di Iago Falque. Davanti toccherà dunque a Berenguer fare coppia con Belotti, mentre Aina sarà riproposto sulla sinistra. In difesa tiene ancora banco il caso N'Koulou: Bremer si gioca una maglia con Djidji.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Aina; Belotti, Berenguer.