Atalanta da record: tre giocatori con 15 o più goal, non succedeva dal 1952

I bergamaschi hanno portato Ilicic, Zapata e Muriel sopra quota 15 reti in una stagione di A. L'ultima a riuscirci era stata la Juve quasi 70 anni fa.

Il miglior attacco della , senza neanche troppe concorrenti. Oltre 100 goal segnati in stagione. In un' che funziona alla perfezione, il reparto offensivo è il fiore all'occhiello. Un reparto che macina record su record.

Se Gomez finora è stato soprattutto protagonista con gli assist, i suoi compagni di reparto ci hanno messo i goal. Muriel è già a quota 17, mentre Zapata e Ilicic sono già a 15.

Si tratta di un record storico: come evidenziano i dati 'Opta', nessuna squadra dal 1952 in Serie A era riuscita a portare tre calciatori a segnare 15 o più goal in un campionato.

3 - L’#Atalanta è la prima squadra a vantare almeno tre giocatori con almeno 15 reti all’attivo – (Muriel a 17, Ilicic e Zapata a quota 15) in una singola stagione di Serie A a partire dalla nel 1951/52 (Muccinelli, Boniperti e Hansen). Terzetto.#JuventusAtalanta pic.twitter.com/qoWzOUGnfA — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 11, 2020

L'ultima a riuscirsci è stata la Juventus. Nella stagione 1951/52 in tre avevano toccato o superato quota 15 goal. John Hansen, capocannoniere, aveva chiuso a quota 30, mentre Boniperti era arrivato a 19 e Muccinelli a 17.

Quella era una Juventus da 98 goal in 38 partite, che dominò il campionato di Serie A chiuso con la vittoria finale. L'Atalanta probabilmente non si cucirà il tricolore sul petto, ma in qualche modo, comunque, la storia l'ha fatta.