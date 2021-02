Atalanta, furia Percassi: "Espulsione Freuler? Inaccettabile, anche per il calcio italiano"

A due giorni dalla partita di Champions League contro il Real Madrid, in casa Atalanta non si danno ancora pace. L'espulsione di Freuler dopo un quarto d'ora dal calcio d'inizio, fa ancora troppo male.

Il presidente Antonio Percassi ha parlato oggi alla 'Gazzetta dello Sport' e le sue parole sono durissime. Si parte prima di tutto con la sua reazione di fronte all'espulsione di Remo Freuler.

Secondo il presidente dell'Atalanta è stato un torto a tutto il calcio italiano.

"È successa una cosa grave, inaccettabile. Anche per il calcio italiano. Le posso dire l’impressione chiarissima che mi è rimasta addosso di tutta la situazione: soggezione. E il risultato conseguente: è stata strafavorita la squadra più importante, sulla carta e per la storia. Che poi, dire impressione è sbagliato. Il termine impressione può andar bene se c’è un solo episodio dubbio: io, da quanti ce sono stati, me li sono dovuti appuntare per non rischiare di dimenticarne qualcuno".