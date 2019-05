Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: Immobile e Gomez titolari

Atalanta e Lazio giocano la finale di Coppa Italia: bergamaschi con Gomez e Ilicic, Correa e Luis Alberto dal 1' per i biancocelesti.

Le formazioni ufficiali di -

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi.

Una gara fondamentale per tante, non solo per Atalanta e Lazio. Se la Dea e l'Aquila si affrontano per vincere la Coppa , andare in al 100% e partecipare alla , l'eventuale vincitrice potrebbe anche eliminare un posto europeo dal campionato.

Gasperini si affida a tutti i titolari, con Zapata e Ilicic in attacco e Gomez alle loro spalle. Castagne ed Hateboer sono gli esterni del 3-4-1-2, mentre Freuler e De Roon gli interni di centrocampo. Davanti a Gollini spazio per Djimsiti, Palomino e Masiello. In panchina Mancini, out Toloi.

La Lazio recupera Strakosha, titolare tra i pali: fuori Milinkovic-Savic. In attacco sacrificato Caicedo per fare spazio a Correa e Immobile, mentre Lulic e Marusic agiscono sulle fasce. In mezzo Parolo, Luis Alberto e Lucas Leiva, con Luiz Felipe, Acerbi e Bastos in difesa.