Atalanta, infortunio Duvan Zapata: lesione all'adduttore, out 3-4 settimane

L'Atalanta perde Duvan Zapata per 3-4 settimane: lesione di primo gtado all'adduttore per l'attaccante, ko in Nazionale.

Brutte notizie per l'. Duvan Zapata resterà ai box per almeno 20 giorni: l'attaccante, infatti, ha rimediato una lesione all'adduttore destro.

Lesione di primo grado per l'esattezza: è ciò che riferisce 'Sky', spiegando come il bomber infortunatosi con la non sarà a disposizione di Gasperini per le prossime 3 settimane. Ma lo stop, potrebbe essere anche più lungo.

E' questo l'esito degli esami cui si è sottoposto Zapata, che stando a quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport' dovrà svolgere ulteriori accertamenti a causa di un versamento.

Una brutta tegola per l'Atalanta, che dovrà rinunciare alla sua punta di diamante per i prossimi impegni di campionato e Champions. Sicuro il forfait per i match contro , , , e , in dubbio per il ritorno col City e .