Atalanta, De Roon festeggia sui social: sfottò alla Roma

La vittoria dell' a porta anche la firma di Marten De Roon, centrocampista olandese che non ha certo molta familiarità con la porta avversaria.

Ecco perché De Roon, al fischio finale di Roma-Atalanta, dopo aver segnato il goal del definitivo 0-2 si è lasciato andare a un simpatico sfottò sui social.

“Marten de Roon? Decent player. Big head too. But can he score a header? Babes, no wa...” pic.twitter.com/zNuu1dSHuA