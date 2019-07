Atalanta in Champions a San Siro: le due Curve resteranno chiuse

Vista la rivalità dei tifosi di Inter e Milan con quelli dell'Atalanta, il club orobico pensa di lasciar chiuse le due Curve di San Siro.

Sfide interne di Champions a San Siro, ma non potendo contare su tutto lo stadio. E' ciò che sta valutando l', chiamata a salvaguardare l'ordine pubblico alla luce della rivalità tra i tifosi di e e quelli orobici.

'L'Eco di Bergamo' si fa portavoce dell'ipotesi studiata dal club di Percassi, che onde evitare problemi di sicurezza e far aumentare l'acredine potrebbe decidere di lasciare chiusi Secondo Anello Verde e Secondo Anello Blu. Ossia, le Curve di Inter e Milan. Questo per non far entrare i tifosi atalantini in settori 'caldi' e sui quali i sostenitori delle due milanesi potrebbero avere da ridire.

Ed allora, eccolo il possibile scenario per i match casalinghi di Champions dell'Atalanta a San Siro: Primo Anello completamente fruibile, del Secondo utilizzabili solo i settori Arancio e Rosso e Terzo Anello lasciato chiuso al pari delle Curve.

In tutto, la capienza ammonterebbe a poco più di 40mila spettatori inclusa l'area riservata ai tifosi ospiti: la Dea si prepara a vivere notti da sogno alla Scala del Calcio.