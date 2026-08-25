Aston Villa-Arsenal, anteprima di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Aston Villa-Arsenal: dettagli della partita

Premier League - Game Week 2 31 ago 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa e Arsenal scenderanno in campo il 31 agosto 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

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Appuntamento del lunedì sera a Birmingham

L'Aston Villa chiude la 2ª giornata della Premier League 2026/27 ospitando l'Arsenal sotto i riflettori del lunedì sera a Villa Park. Dopo esordi stagionali dai risvolti molto diversi, il Villa farà affidamento sul proprio caloroso pubblico di casa per ritrovare la rotta e frenare il momento positivo dell'Arsenal. Per gli ospiti, la trasferta del lunedì nelle West Midlands rappresenta un importante banco di prova iniziale per le loro credenziali da titolo, mentre cercano il secondo successo consecutivo per iniziare la stagione.

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I Villans cercano una risposta in casa dopo il duro colpo della prima giornata

La squadra di Unai Emery arriva al Monday Night determinata a reagire immediatamente dopo il difficile 4-0 subito in trasferta contro il Brighton & Hove Albion il 23 agosto. Il Villa ha incassato un colpo iniziale con un autogol di Victor Lindelöf, prima che il cartellino rosso al centrocampista João Gomes al 39' lo lasciasse in dieci uomini, permettendo al Brighton di dilagare. Tornando a giocare in casa, Emery si concentrerà sul ripristino della disciplina difensiva, anche se gestire l'assetto del centrocampo senza lo squalificato Gomes metterà alla prova la profondità della rosa del Villa contro la dinamica mediana dell'Arsenal.

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L'Arsenal dominante all'esordio contro il Coventry

L'Arsenal di Mikel Arteta arriva a Villa Park pieno di fiducia dopo aver ottenuto un comodo 3-0 casalingo contro il Coventry City il 21 agosto. Kai Havertz ha sbloccato il risultato al 15', prima che Bukayo Saka e il capitano Martin Ødegaard trovassero a loro volta il gol, completando una prestazione di squadra autoritaria. Controllando il ritmo dalle zone centrali e mantenendo solidità difensiva, l'Arsenal sembra pronto a mettere sotto pressione la struttura con linea alta del Villa fin dal fischio d'inizio.

La storia sorride all'Arsenal

Storicamente, l'Arsenal ha il vantaggio complessivo in questa sfida, avendo ottenuto una vittoria per 4-1 nell'ultimo confronto di campionato tra le due squadre, disputato a dicembre 2025 all'Emirates Stadium. Tuttavia, le sfide a Villa Park sono costantemente partite ad alto ritmo e molto fisiche, in cui le ripartenze larghe del Villa possono spingere la retroguardia dell'Arsenal al limite assoluto. Con la disciplina tattica che avrà un peso enorme, la battaglia di lunedì promette margini sottilissimi e intensi cambi d'inerzia.

Notizie sulle squadre e rose

Unai Emery deve fare i conti con una lista significativa di assenti in vista di questa sfida. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey e Tammy Abraham sono tutti fuori per infortunio, mentre Joao Gomes è squalificato. La probabile formazione del Villa sarà confermata più a ridosso del calcio d'inizio e saranno aggiunti ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.

Mikel Arteta deve rinunciare a Jurrien Timber, Bruno Guimaraes e William Saliba per infortunio, anche se l'Arsenal non ha squalificati per questa partita. Nessuna probabile formazione è stata confermata in questa fase, e le notizie sulla squadra saranno aggiornate prima del calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Aston Villa arriva a questa sfida senza vittorie nelle ultime quattro partite competitive, con un solo successo nelle ultime cinque complessive. L'unica vittoria è arrivata in un'amichevole pre-campionato contro il BG Pathum United, e da allora ha perso contro il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain nella Supercoppa UEFA, il Borussia Moenchengladbach e, più recentemente, per 4-0 contro il Brighton all'esordio in Premier League. Il Villa ha segnato quattro gol in queste cinque partite e ne ha subiti dieci.

Il quadro del momento dell'Arsenal è decisamente più positivo. L'Arsenal ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata in un'amichevole pre-campionato contro il Real Betis. Ha battuto il Borussia Dortmund 3-2 in amichevole, pareggiato 1-1 con il Como, poi vinto il Community Shield 3-0 contro il Manchester City prima di aprire la stagione di Premier League con una vittoria per 3-0 sul Coventry City. L'Arsenal ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro in queste cinque uscite.

Precedenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 4-1 dell'Arsenal all'Emirates Stadium il 30 dicembre 2025. Prima di allora, l'Aston Villa aveva ottenuto un successo casalingo per 2-1 contro l'Arsenal il 6 dicembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Premier League, l'Arsenal ha il bilancio migliore con tre vittorie contro le due del Villa, con le due squadre che hanno anche pareggiato 2-2 all'Emirates nel gennaio 2025. L'Arsenal ha segnato dodici gol in queste cinque partite, mentre il Villa ne ha realizzati sette.