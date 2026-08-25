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Aston Villa-Arsenal, anteprima di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Aston Villa vs Arsenal
Premier League
Aston Villa
Arsenal

Anteprima completa di Aston Villa-Arsenal in Premier League. Analizziamo i risultati della giornata inaugurale, la forma recente e i temi chiave in vista di questa sfida del lunedì sera al Villa Park.

Aston Villa-Arsenal: dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 2
Villa Park

Aston Villa e Arsenal scenderanno in campo il 31 agosto 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Appuntamento del lunedì sera a Birmingham

L'Aston Villa chiude la 2ª giornata della Premier League 2026/27 ospitando l'Arsenal sotto i riflettori del lunedì sera a Villa Park. Dopo esordi stagionali dai risvolti molto diversi, il Villa farà affidamento sul proprio caloroso pubblico di casa per ritrovare la rotta e frenare il momento positivo dell'Arsenal. Per gli ospiti, la trasferta del lunedì nelle West Midlands rappresenta un importante banco di prova iniziale per le loro credenziali da titolo, mentre cercano il secondo successo consecutivo per iniziare la stagione.

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

I Villans cercano una risposta in casa dopo il duro colpo della prima giornata

La squadra di Unai Emery arriva al Monday Night determinata a reagire immediatamente dopo il difficile 4-0 subito in trasferta contro il Brighton & Hove Albion il 23 agosto. Il Villa ha incassato un colpo iniziale con un autogol di Victor Lindelöf, prima che il cartellino rosso al centrocampista João Gomes al 39' lo lasciasse in dieci uomini, permettendo al Brighton di dilagare. Tornando a giocare in casa, Emery si concentrerà sul ripristino della disciplina difensiva, anche se gestire l'assetto del centrocampo senza lo squalificato Gomes metterà alla prova la profondità della rosa del Villa contro la dinamica mediana dell'Arsenal.

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

L'Arsenal dominante all'esordio contro il Coventry

L'Arsenal di Mikel Arteta arriva a Villa Park pieno di fiducia dopo aver ottenuto un comodo 3-0 casalingo contro il Coventry City il 21 agosto. Kai Havertz ha sbloccato il risultato al 15', prima che Bukayo Saka e il capitano Martin Ødegaard trovassero a loro volta il gol, completando una prestazione di squadra autoritaria. Controllando il ritmo dalle zone centrali e mantenendo solidità difensiva, l'Arsenal sembra pronto a mettere sotto pressione la struttura con linea alta del Villa fin dal fischio d'inizio.

La storia sorride all'Arsenal

Storicamente, l'Arsenal ha il vantaggio complessivo in questa sfida, avendo ottenuto una vittoria per 4-1 nell'ultimo confronto di campionato tra le due squadre, disputato a dicembre 2025 all'Emirates Stadium. Tuttavia, le sfide a Villa Park sono costantemente partite ad alto ritmo e molto fisiche, in cui le ripartenze larghe del Villa possono spingere la retroguardia dell'Arsenal al limite assoluto. Con la disciplina tattica che avrà un peso enorme, la battaglia di lunedì promette margini sottilissimi e intensi cambi d'inerzia.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Aston Villa - Arsenal

Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formazione
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Allenatore

  • U. Emery

Unai Emery deve fare i conti con una lista significativa di assenti in vista di questa sfida. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey e Tammy Abraham sono tutti fuori per infortunio, mentre Joao Gomes è squalificato. La probabile formazione del Villa sarà confermata più a ridosso del calcio d'inizio e saranno aggiunti ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.

Mikel Arteta deve rinunciare a Jurrien Timber, Bruno Guimaraes e William Saliba per infortunio, anche se l'Arsenal non ha squalificati per questa partita. Nessuna probabile formazione è stata confermata in questa fase, e le notizie sulla squadra saranno aggiornate prima del calcio d'inizio.

Stato di forma

AVL

AVL - Forma

BGP
V1-3
FCB
S2-1
PSG
S2-1
BMG
S2-1
BHA
S4-0
Gol segnato (subito)
6/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ARS

ARS - Forma

BET
S1-3
BVB
V2-3
COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Aston Villa arriva a questa sfida senza vittorie nelle ultime quattro partite competitive, con un solo successo nelle ultime cinque complessive. L'unica vittoria è arrivata in un'amichevole pre-campionato contro il BG Pathum United, e da allora ha perso contro il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain nella Supercoppa UEFA, il Borussia Moenchengladbach e, più recentemente, per 4-0 contro il Brighton all'esordio in Premier League. Il Villa ha segnato quattro gol in queste cinque partite e ne ha subiti dieci.

Il quadro del momento dell'Arsenal è decisamente più positivo. L'Arsenal ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata in un'amichevole pre-campionato contro il Real Betis. Ha battuto il Borussia Dortmund 3-2 in amichevole, pareggiato 1-1 con il Como, poi vinto il Community Shield 3-0 contro il Manchester City prima di aprire la stagione di Premier League con una vittoria per 3-0 sul Coventry City. L'Arsenal ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro in queste cinque uscite.

Precedenti

Testa a testa

Aston VillaPareggioArsenal
2
1
2
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FIN
7Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo incontro tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 4-1 dell'Arsenal all'Emirates Stadium il 30 dicembre 2025. Prima di allora, l'Aston Villa aveva ottenuto un successo casalingo per 2-1 contro l'Arsenal il 6 dicembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Premier League, l'Arsenal ha il bilancio migliore con tre vittorie contro le due del Villa, con le due squadre che hanno anche pareggiato 2-2 all'Emirates nel gennaio 2025. L'Arsenal ha segnato dodici gol in queste cinque partite, mentre il Villa ne ha realizzati sette.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
S
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
S
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
S
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
S
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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