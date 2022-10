Assurdo in Colombia: si abbassa i pantaloncini e mostra le parti intime in campo

Un qualcosa che ha dell’incredibile quanto accaduto in Jaguares-Santa Fe: Geisson Perea ha mostrato le parti intime in campo.

Doveva essere una partita come tutte le altre valida per il diciottesimo turno del campionato di Clausura colombiano, il realtà però della sfida che ha visto protagoniste Jaguares de Cordoba ed Independiente Santa Fe, se ne sta parlando in tutto il mondo.

A spingere la gara che si è giocata all’Estadio Jaraguay e che si è conclusa con un 2-1 a favore dei padroni di casa grazie ad un goal decisivo siglato al 94’ da Rojas, è stato un episodio a dir poco incredibile.

Al 4’, in occasione di un calcio di punizione a favore degli Jaguares, il difensore della squadra ospite, Geisson Perea, nel tentativo forse di distrarre l’avversario che stava per calciare (ma lui ha smentito), mentre era in barriera si è letteralmente abbassato i pantaloncini mostrando le sue parti intime.

La scena, che tra l’altro ritraggono anche l’ex centrocampista della Fiorentina (del tutto ignaro dell’accaduto) Carlos Sanchez mentre protesta con il direttore di gara, è diventata immediatamente virale ed ha scatenato moltissime reazioni sui social network.

Moltissimi tra coloro che stavano seguendo la partita in tv, hanno chiesto una funzione esemplare per il difensore, mentre tanti tifosi dell’Independiente Santa Fe hanno chiesto il suo immediato allontanamento.

Un gesto sconcertante, di quelli che non si sono mai visti su un campo di calcio. Adesso è ipotizzabile che ad attendere Geisson Perea possa esserci una punizione esemplare.

“Io non ho mai pensato di mostrare le mie parti intime, adesso tutti parlano di squalifica, ma io non accetto che si critichi la mia persona. E’ stato un qualcosa di totalmente inconscio”.