Arsenal-Manchester City, anteprima del Community Shield FA: tutto quello che c’è da sapere

Arsenal-Manchester City: dettagli della partita

Community Shield - Finale 16 ago 2026 - 10:00 Principality Stadium

Arsenal-Manchester City inizierà il 16 agosto 2026 alle 14:00 GMT e alle 09:00 EST.

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Panoramica del match e cambio di sede

I campioni della Premier League dell'Arsenal affrontano i vincitori della FA Cup del Manchester City nel FA Community Shield 2026, che segna l'inizio ufficiale del calendario del calcio inglese di massima serie. In una notevole rottura con la tradizione, la partita di quest'anno si gioca sotto il tetto retrattile del Principality Stadium di Cardiff, che ha una capienza di 74.500 posti, portando il Community Shield in Galles per la prima volta in due decenni. Diretta da Sam Barrott, la sfida offre a entrambi i club un'immediata opportunità di conquistare il primo trofeo stagionale e lanciare un segnale psicologico in vista della stagione che sta per iniziare.

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Arsenal: i campioni cercano subito slancio

L'Arsenal di Mikel Arteta si presenta a questa sfida da campione in carica della Premier League dopo una dominante stagione 2025/26, definita da disciplina tattica e pressing alto intenso. Guidati dal capitano Martin Ødegaard a centrocampo insieme a Declan Rice, i Gunners vantano una forte continuità di rosa in tutti i reparti. Con Bukayo Saka e Gabriel Martinelli a garantire dinamismo sulle fasce e nuove opzioni offensive in fase di integrazione durante il pre-campionato, l'Arsenal punta a iniziare la difesa del titolo aggiungendo un altro trofeo alla propria bacheca.

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Manchester City: inizia una nuova era

Per il Manchester City, questa partita segna l'inizio di un nuovo capitolo dopo l'arrivo dell'allenatore Enzo Maresca, che prende le redini all'Etihad Stadium dopo la conclusione dell'iconica era di Pep Guardiola. Maresca porta con sé un sistema tattico basato sul possesso palla e su ritmi alti, che riceverà il suo primo vero test competitivo contro un'avversaria d'élite.Supportato da un nucleo di livello mondiale che comprende Erling Haaland, Phil Foden e Rodri, il City sarà desideroso di dimostrare le proprie credenziali da campione e conquistare il primo trofeo sotto la nuova gestione.

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Il primo percorso stagionale dei Gunners

La squadra di Arteta ha iniziato il programma estivo di pre-campionato a fine luglio con un comodo successo per 3-0 contro l'MK Dons. I Gunners hanno portato questo slancio ad agosto con una netta vittoria per 4-1 contro il Girona della Liga. Successivamente hanno perso 3-1 contro il Real Betis prima di cadere 3-2 contro il Borussia Dortmund in casa, nell'Emirates Cup. L'Arsenal ha concluso la preparazione pre-campionato il 12 agosto con un pareggio per 1-1 contro la squadra di Serie A Como 1907, vincendo 4-3 ai rigori per acquisire fiducia in vista degli impegni ufficiali.

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La marcia pre-campionato dei Cityzens

Il Manchester City arriva a Cardiff con sensazioni positive dopo il tour estivo sotto la guida di Maresca. I Sky Blues hanno aperto agosto con un combattuto pareggio per 1-1 contro l'Inter. Hanno poi trovato rapidamente il ritmo durante il tour, ottenendo un convincente successo per 3-1 contro il Team K League, seguito da un'impressionante vittoria per 3-1 contro l'Atlético Madrid il 9 agosto, partita in cui l'attaccante Omar Marmoush ha segnato una doppietta.

Precedenti e statistiche recenti chiave

Gli scontri recenti tra queste due big hanno favorito il Manchester City. Nella stagione 2025/26, il City ha ottenuto vittorie contro l'Arsenal in due importanti sfide nazionali, conquistando un successo per 2-0 nella finale di EFL Cup a Wembley nel marzo 2026, seguito da una vittoria in Premier League all'Etihad Stadium ad aprile.

Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, il City conta tre vittorie contro una dell'Arsenal, oltre a un pareggio. Tuttavia, l'Arsenal aveva già battuto il City nel Community Shield nel 2023 ai rigori, a dimostrazione del fatto che le finali secche tra queste rivali si decidono spesso per dettagli minimi.

Notizie sulle squadre e rose

Mikel Arteta non ha confermato una probabile formazione dell'Arsenal in vista del Community Shield. Al momento non sono stati segnalati infortuni o squalifiche, anche se l'assenza di William Saliba per infortunio resta una preoccupazione in difesa. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più a ridosso del calcio d'inizio.

Anche Enzo Maresca non ha indicato un possibile undici titolare del Manchester City. Al momento non sono disponibili dati su infortuni o squalifiche per gli ospiti. Le notizie sulla squadra saranno aggiornate non appena saranno disponibili informazioni confermate.

Forma

L'Arsenal si presenta al Community Shield con un rendimento recente altalenante, con due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 3-1 contro il Real Betis in un'amichevole pre-campionato il 5 agosto. Prima di allora aveva battuto il Girona 4-1 in amichevole. Il rendimento competitivo del finale della scorsa stagione comprendeva vittorie contro Crystal Palace e Burnley, anche se è uscito dalla Champions League dopo un pareggio per 1-1 con il Paris Saint-Germain. In queste cinque partite, l'Arsenal ha segnato otto gol e ne ha subiti sei.

Gli ultimi cinque risultati del Manchester City mostrano due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Ha battuto il K-League All Stars 3-1 nella sua uscita più recente, il 5 agosto. Prima c'era stata una sconfitta pre-campionato contro l'Inter, finita 1-1. Il finale di stagione del City comprendeva una sconfitta per 2-1 contro l'Aston Villa in Premier League, un pareggio sul campo del Bournemouth e una vittoria in FA Cup contro il Chelsea. In queste cinque partite ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque.

Precedenti

L'incontro più recente tra queste squadre si è concluso con una vittoria casalinga per 2-1 del Manchester City in Premier League il 19 aprile 2026. L'Arsenal ha vinto il precedente confronto all'Emirates, una sfida di Carabao Cup del 22 marzo 2026, con il City che ha vinto 2-0. Nelle ultime cinque sfide dirette, il City conta due vittorie contro una dell'Arsenal, con due pareggi. Il risultato più notevole di questa serie è stato il 5-1 casalingo dell'Arsenal in Premier League nel febbraio 2025.