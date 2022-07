Arsenal-Chelsea 4-0: Blues travolti, Koulibaly in campo nel finale

L’Arsenal travolge in amichevole il Chelsea con un nettissimo 4-0. Ancora in goal Gabriel Jesus, esordio amaro con i Blues per Koulibaly.

L’Arsenal chiude nella maniera più convincente possibile la sua tournée statunitense. I Gunners infatti, nell’ultima partita della Florida Cup, si sono imposti per 4-0 contro un Chelsea parso quasi in disarmo in alcuni frangenti della partita. Ad Orlando il derby londinese non ha avuto praticamente storia. Gli uomini di Arteta hanno dimostrato, fin dalle primissime battute, di essere in condizioni migliori in questo momento della pre-season. L'articolo prosegue qui sotto Già al 5’ Mendy è stato bravo nel negare la rete a Martinelli, ma con il passare dei minuti l’Arsenal ha continuato a macinare gioco e a collezionare occasioni fino al 15’ quando Gabriel Jesus, lasciato colpevolmente troppo solo, è riuscito a penetrare in area e a trafiggere il portiere avversario con un morbido pallonetto. Al 35’ il raddoppio di Odegaard che, servito in area di rigore da Martinelli, ha insaccato il pallone del 2-0 con una precisa conclusione di sinistro. Nella ripresa, al 66’, il tris calato da Saka pochi minuti prima dell’ingresso in campo di Kalidou Koulibaly. L’ex centrale del Napoli, al suo esordio con il Chelsea, ha sostituito al 73’ Thiago Silva ed è stato ammonito al 90' per un netto fallo ai danni di Nketiah. Proprio ad un passo dal triplice fischio finale, in pieno recupero al 93’, è stato poi Lokonga a fissare il risultato sul definitivo 4-0 con un colpo di testa. Scelti da Goal Anticipi e posticipi della prima giornata di Serie A: Milan e Inter sabato 13 agosto

