Armenia-Bosnia 4-2: super Mkhitaryan, Dzeko non basta

Nel girone dell'Italia, l'Armenia si porta a quota 9 punti, battendo la Bosnia di Edin Dzeko (che resta a 7). Doppietta per Mkhitaryan.

Prima partita di giornata del Gruppo J di qualificazione ad . A sorpresa l'Armenia batte quasi senza storia la . La selezione battuta dall' pochi giorni fa dimostra ancora una volta tutti i passi in avanti fatti e la migliore condizione fisica rispetto a molte rivali.

La Nazionale di Gyowlbowdaġyanc' comincia la partita subito con il piede spinto sull'acceleratore, come fatto proprio con l'Italia. Stavolta il goal in avvio porta la firma di Henrikh Mkhitaryan, simbolo dell'Armenia e nuovo giocatore della .

A pareggiare per la Bosnia un altro giallorosso, ovvero Edin Dzeko. Nel secondo tempo l'Armena però continua a giocare bene e a schiacciare dal punto di vista fisico l'avversario.

Ci pensa ancora Mkhitaryan, poi Hambardzumyan ed infine l'autogoal di Loncar. A nulla vale il momentaneo pareggio di Gojak. La Bosnia a questo punto rischia seriamente di restare fuori da Euro2020, con quattro partite ancora da giocare per il girone.

90 minuti in campo per Dzeko, Pjanic e Mkhitaryan. Tre giocatori molto importanti per la nostra , che però avranno a disposizione una settimana per recuperare prima del campionato.