Argentina-Benin: dettagli della partita

Amichevoli - Game Week 1 6 ott 2026 - 19:00

Argentina e Benin scenderanno in campo il 7 ottobre 2026 all'1:00 SAST (6 ottobre 2026 alle 16:00 ART / 20:00 BST / 15:00 EST).

I finalisti del Mondiale 2026 ospitano i Cheetahs

L'Argentina torna all'Estadio Mâs Monumental per ospitare il Benin, squadra dell'Africa occidentale, in un'amichevole internazionale autunnale. Reduce dal raggiungimento della finale del Mondiale 2026 in Nord America e dal proseguimento dei propri affinamenti tattici dopo una solida finestra internazionale, la squadra di Lionel Scaloni punta a regalare ai tifosi di casa un'altra prestazione dominante. Per il Benin di Gernot Rohr, il viaggio in Sud America per affrontare una delle grandi potenze del calcio internazionale rappresenta un test preziosissimo di disciplina e solidità difensiva.

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La prova magistrale di ottobre dell'Albiceleste: sette gol per completare un avvio perfetto

L'Argentina arriva a mercoledì mattina con enorme fiducia dopo aver messo insieme due prestazioni dominanti consecutive. Dopo il 4-0 alla Bolivia del 1° ottobre, la squadra di Scaloni ha firmato uno straordinario 7-0 contro il Burkina Faso il 4 ottobre. Lautaro Martínez ha aperto le marcature prima che i giovani talenti Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono e Giuliano Simeone trovassero tutti la via del gol. Mostrando una rotazione offensiva incessante e un pressing costante, i padroni di casa arrivano all'impegno di mercoledì con uno slancio travolgente.

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La forma resiliente dei Cheetahs: trionfo nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa

Il Benin vola in Argentina incoraggiato da una cruciale vittoria casalinga per 2-1 sulla Mauritania nella gara di qualificazione del Gruppo F alla Coppa d'Africa 2027 del 29 settembre. La squadra di Gernot Rohr ha mostrato una struttura solida e una finalizzazione clinica per conquistare tutti e tre i punti. Affrontare avversari di livello mondiale in trasferta richiederà la massima concentrazione da parte di leader chiave come Marcel Dandjinou, Steve Mounié e Jodel Dossou, mentre il Benin cercherà di chiudere gli spazi centrali e rendersi pericoloso sui calci piazzati.

Sfida monumentale all'Estadio Mâs

Il motore creativo dell'Argentina, guidato da Alexis Mac Allister, Enzo Fernández e dal giovane trequartista Franco Mastantuono, cercherà di controllare il possesso e isolare i terzini del Benin. Nel frattempo, il Benin schiererà un blocco disciplinato basso-medio per assorbire la pressione, affidandosi alle rapide sortite sulle fasce di Andreas Hountondji per sorprendere l'alta linea difensiva dell'Argentina. Con i tifosi locali desiderosi di celebrare i propri campioni, la sfida di mercoledì promette uno spettacolo entusiasmante a Buenos Aires.

Notizie sulle squadre e rose

Non sono disponibili notizie ufficiali sulla formazione dell'Argentina in vista dell'amichevole contro il Benin. Aggiornamenti sul probabile undici, sugli infortuni e sulle squalifiche saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

I dettagli della rosa del Benin, compresi eventuali problemi legati a infortuni o squalifiche, non sono stati confermati in questa fase. Ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili.

Forma

L'Argentina arriva in uno stato di forma eccezionale, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite e perso una volta. La sua uscita più recente ha prodotto un netto 7-0 sul Burkina Faso, e nella precedente amichevole aveva battuto anche la Bolivia 4-0. Solo in queste due amichevoli ha segnato 11 gol senza subirne. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro la Spagna al Mondiale, un 1-0, anche se in quel tratto del torneo ha battuto pure l'Inghilterra 2-1 e la Svizzera 3-1.

Il Benin ha invece un rendimento recente più altalenante, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. Ha battuto la Mauritania 2-1 nella sua uscita più recente e pareggiato 1-1 con il Burkina Faso nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Il risultato più pesante in questa serie è stato il 5-1 subito contro il Togo in un'amichevole disputata all'inizio dell'anno.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Argentina e Benin derivanti da incontri recenti. Questa partita ha quindi un contesto storico limitato da cui attingere in vista del calcio d'inizio.