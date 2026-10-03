USA-Messico: dettagli della partita

Amichevoli - Game Week 1 3 ott 2026 - 22:00

Stati Uniti e Messico daranno il calcio d'inizio il 4 ottobre 2026 alle 02:00 GMT (3 ottobre, 19:00 MST / 22:00 EST / 4 ottobre, 03:00 BST / 04:00 SAST).

Rinnovo della rivalità nel deserto

La nazionale maschile degli Stati Uniti ospita gli acerrimi rivali del Messico allo State Farm Stadium per un'amichevole autunnale di alto profilo. All'inizio di un nuovo ciclo internazionale, gli USMNT di Mauricio Pochettino puntano a costruire su una finestra di settembre perfetta e a testare una rosa in evoluzione contro la principale rivale della CONCACAF. Per il Messico di Rafael Márquez, affrontare gli Stati Uniti in territorio americano rappresenta un'opportunità cruciale per creare slancio e perfezionare il controllo tattico sotto la nuova era tecnica.

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La spinta di settembre degli USA: le giovani stelle accendono due vittorie di fila

Gli USMNT arrivano alla sfida di sabato sera sull'onda dell'entusiasmo dopo aver ottenuto vittorie consecutive nella finestra di settembre. Dopo il 4-1 contro il Perù, la squadra di Pochettino ha conquistato un entusiasmante 4-2 contro il Cile a St. Louis. Il veterano Sebastian Berhalter e il difensore Chris Richards sono andati a segno insieme ai gol dei teenager Julian Hall e del 17enne Mathis Albert, che è diventato il più giovane marcatore della storia degli USMNT. Con leader chiave come Gio Reyna, Tyler Adams e Sergiño Dest a guidare un nucleo giovane ed energico, gli americani si presentano al derby con grande fiducia.

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La finestra di amichevoli senza sconfitte di El Tri sotto Márquez

Il Messico vola in Arizona dopo aver superato una solida finestra internazionale di settembre. Dopo l'1-1 contro la Colombia, El Tri ha strappato un altro 1-1 contro il Perù alla Red Bull Arena. Dopo essere andato sotto nel primo tempo, il difensore Víctor Guzmán ha pareggiato al 49' preservando l'imbattibilità del Messico. Il ct Rafael Márquez ha sfruttato questa finestra per integrare talenti dinamici come Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo e Santiago Giménez, mentre il Messico punta a riprendersi il predominio nella rivalità.

Sfida allo State Farm Stadium: transizione giovane contro controllo del centrocampo

Le partite tra USA e Messico portano sempre con sé un'atmosfera intensa e grande agonismo. Gli USMNT si affideranno a rapide transizioni con Gio Reyna, Julian Hall e Malik Tillman per sfruttare gli spazi nella metà campo del Messico. Nel frattempo, il Messico cercherà di controllare il ritmo attraverso il collegamento a centrocampo tra Orbelín Pineda, Luis Chávez e Álvaro Fidalgo, andando poi a cercare Santiago Giménez in area di rigore. Con orgoglio locale e slancio in palio, questa sfida promette grande spettacolo fin dal fischio d'inizio.

Possibili formazioni iniziali

USA: Schwake; Freeman, Campbell, Trusty, Miller; Musah, Adams; Albert, Berhalter, Reyna; Hall

Messico: Rangel; Sanchez, Vasquez, Reyes, Gallardo; Lira, Romo; Alvarado, Pineda, Lozano; Gimenez

Notizie sulle squadre e rose

Al momento non sono disponibili notizie ufficiali sulla squadra degli Stati Uniti in vista di questa partita. Le informazioni complete su infortuni, squalifiche e formazione saranno aggiornate più a ridosso del calcio d'inizio, una volta confermate dallo staff tecnico.

Anche il Messico è al momento senza dettagli confermati sulla rosa. Gli aggiornamenti sulla disponibilità dei giocatori e sui piani di selezione di Javier Aguirre saranno aggiunti non appena emergeranno.

Forma

Gli USMNT arrivano a questa sfida dopo aver vinto tre delle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 4-1 sul Perù in amichevole, e durante il Mondiale hanno battuto anche Bosnia ed Erzegovina 2-0 e Australia 2-0. Le due sconfitte in questa serie sono arrivate contro il Belgio (1-4) e la Turchia (2-3 nella fase a gironi). In queste cinque partite, gli Stati Uniti hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti 10.

Il Messico ha vinto tre delle ultime cinque partite, con un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è stato l'1-1 con la Colombia in amichevole, mentre prima erano arrivate le vittorie per 2-0 sull'Ecuador e per 3-0 sulla Czechia al Mondiale. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 3-2 contro l'Inghilterra agli ottavi di finale. El Tri ha segnato sette gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Precedenti

Il Messico è in vantaggio nell'incrocio più recente tra queste due squadre, una vittoria per 2-1 sugli Stati Uniti nella Gold Cup CONCACAF 2025. Quel risultato, però, rappresenta in qualche modo un'eccezione nella storia recente: gli USMNT hanno dominato la serie più ampia, vincendo tre degli ultimi cinque confronti, compreso un successo per 2-0 in una partita della CONCACAF Nations League nel 2024 e un 3-0 nella stessa competizione nel 2023. L'altra vittoria del Messico è arrivata in un'amichevole del 2024. La serie è stata combattutissima, ma l'equilibrio di potere si è spostato chiaramente verso gli Stati Uniti nelle sfide ufficiali.