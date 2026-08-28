Tottenham Hotspur-Newcastle United: dettagli della partita

Premier League - Game Week 2 29 ago 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur e Newcastle United scenderanno in campo il 29 agosto 2026 alle 16:30 GMT (12:30 EST / 17:30 BST / 18:30 SAST).

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Il palcoscenico del nord di Londra: dramma del sabato sera a N17

Il Tottenham Hotspur torna in casa per affrontare il Newcastle United sabato 29 agosto, in una sfida ad alta intensità della 2ª giornata di Premier League. Dopo risultati opposti nel weekend d'esordio, gli Spurs puntano a sfruttare l'atmosfera casalinga per conquistare i loro primi punti in campionato. Per il Newcastle, la trasferta nel nord di Londra rappresenta una preziosa opportunità per dare continuità alla solida prova offerta all'esordio e testare in trasferta le proprie credenziali da top four.

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Il Tottenham cerca una risposta immediata dopo la sconfitta all'esordio

Il Tottenham arriva alla 2ª giornata con l'obiettivo di rialzarsi dopo la deludente sconfitta per 3-0 in trasferta contro il Brentford al Gtech Community Stadium il 22 agosto. Le prime disattenzioni difensive hanno visto gli Spurs andare sotto per i gol nel primo tempo di Keane Lewis-Potter e Vitaly Janelt, prima che Michael Kayode aggiungesse il terzo dopo l'intervallo. Tornando in casa, gli Spurs cercheranno di rendere più solida la propria fase difensiva e di affidarsi al talento creativo di James Maddison e Mathys Tel per scardinare la retroguardia del Newcastle.

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L'ottimo avvio del Newcastle: dramma e resilienza nel thriller da quattro gol contro il Liverpool

Il Newcastle United arriva nel nord di Londra con grande energia dopo il drammatico pareggio per 2-2 contro il Liverpool al St. James' Park di domenica 23 agosto. Anthony Elanga ha aperto le marcature al quinto minuto, prima che Joe Willock riportasse avanti la squadra nel secondo tempo. Anche se un rigore al 99' di Dominik Szoboszlai ha negato al Newcastle tutti e tre i punti, il Newcastle ha mostrato un pressing fisico enorme e un contropiede pungente, qualità su cui farà affidamento per mettere in difficoltà il Tottenham sabato.

Testa a testa: sfide equilibrate con tanti gol

Le partite tra Tottenham e Newcastle hanno prodotto con costanza gare ad alto ritmo e ricche di gol. Nel loro incrocio di campionato più recente, nel febbraio 2026, il Newcastle ha conquistato una vittoria per 2-1 a Londra grazie ai gol di Malick Thiaw e Jacob Ramsey. Con entrambe le squadre dotate di esterni rapidi e di centrocampi centrali aggressivi, la sfida di sabato promette episodi decisivi e ritmo senza sosta.

Probabili formazioni

Tottenham Hotspur: Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Fernandes, Tonali, Gallagher; Savio, Richarlison, Tel

Newcastle United: Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Wissa, Barnes; Osula

Notizie sulle squadre e rose

Roberto De Zerbi deve fare a meno di sei giocatori per questa partita. Wilson Odobert, Xavi Simons, Mohammed Kudus, Micky van de Ven, Pedro Porro e Pape Sarr risultano tutti infortunati, mentre non ci sono squalifiche che incidano sulla rosa. Nessuna probabile formazione è stata ancora confermata e sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Matthias Jaissle ha una lista di assenti più corta ma comunque significativa per il Newcastle. Valentino Livramento e Joelinton sono entrambi indisponibili per infortunio. Non ci sono squalifiche per gli ospiti e un undici previsto verrà aggiunto quando sarà confermato.

Forma

Nelle ultime cinque partite il Tottenham ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 3-0 contro il Brentford in Premier League il 22 agosto, un avvio severo di campionato. Prima di allora, gli Spurs hanno pareggiato 2-2 con l'Hoffenheim in amichevole prima di battere la stessa avversaria 3-0 il giorno precedente. Nell'arco delle cinque partite, il Tottenham ha segnato sette gol e ne ha subiti sei, con l'unico risultato competitivo in questa serie rappresentato dalla sconfitta contro il Brentford.

Nelle ultime cinque partite il Newcastle ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'uscita più recente si è chiusa con un pareggio per 2-2 in Premier League contro il Liverpool il 23 agosto, un risultato arrivato nonostante fosse andato in vantaggio due volte. Prima di allora, il Newcastle ha pareggiato 1-1 con lo Strasbourg e perso 1-2 contro il Bayer Leverkusen nel precampionato. Il Newcastle ha segnato sette gol nelle cinque gare e ne ha subiti otto, con l'unica vittoria arrivata contro il Valencia.

Precedenti

L'ultimo incontro tra questi club risale alla Premier League del 10 febbraio 2026, quando il Newcastle vinse 2-1 al Tottenham Hotspur Stadium. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 2-2 al St James' Park nel dicembre 2025. Il Newcastle ha inoltre battuto il Tottenham 2-0 in Carabao Cup nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, il Newcastle vanta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con l'unico successo del Tottenham in questa serie che è stato l'1-2 al St James' Park nel gennaio 2025.