Premier League - Game Week 3 5 set 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest-Tottenham Hotspur inizia il 5 settembre 2026 alle 10:00 EST e alle 15:00 GMT.

Gli Spurs spendono tanto ma devono ancora ingranare

Il Tottenham la scorsa stagione ha evitato di misura la temuta retrocessione, ma nonostante le enormi spese di questa estate, ha iniziato con due sconfitte in due partite. Riuscirà a ottenere un risultato al City Ground contro il Nottingham Forest? Nonostante un esborso di oltre 350 milioni, gli Spurs hanno iniziato la stagione con due sconfitte contro Brentford e Newcastle e non hanno ancora trovato la via del gol.

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Forest alle prese con problemi di rodaggio

Anche il Forest, sotto la guida di un nuovo tecnico, si sta ancora adattando al 3421 di Oliver Glasner. Nell'ultimo turno, però, è riuscito a strappare un pareggio per 2-2 ad Anfield contro il Liverpool dopo essere andato in vantaggio due volte. Glasner dovrà intervenire sul rendimento casalingo, considerando che il Forest ha perso entrambe le partite stagionali al City Ground, tutte e due contro il Leeds United, una in campionato e l'altra in EFL Cup.

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Notizie sulle squadre e statistiche chiave

Nessuno degli ultimi 10 confronti tra queste due squadre è finito in pareggio.

Il Tottenham non ha ancora segnato un gol in Premier League, il suo peggior avvio in una stagione di massima serie dal 1974.

Il nuovo acquisto del Forest Daniel Munoz ha vinto più contrasti di qualsiasi altro difensore di Premier League da febbraio 2024.

Giocatori da tenere d'occhio

Il talismano del Forest Morgan Gibbs-White ha segnato 13 gol in Premier League in questo anno solare, più di qualsiasi altro giocatore. Ha segnato contro il Liverpool ad Anfield. Il costoso nuovo acquisto Liam Delap spera di partire titolare per la prima volta con il Forest dopo il suo trasferimento dal Chelsea.

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Gli Spurs hanno preso in prestito dal Chelsea il controverso esterno Mykhailo Mudryk. Resta da vedere se l'ucraino sarà coinvolto qui oppure no, ma i nuovi centrocampisti Sandro Tonali and Mateus Fernandes partiranno sicuramente dall'inizio e cercheranno di costruire intesa dopo i rispettivi trasferimenti da Newcastle e West Ham.

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Probabili formazioni

Forest (3421): Sels; Cunha; Milenkovic, Murillo; Aina, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus.

Spurs (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Porro, Fernandes, Tel; Marmoush.

Notizie sulle squadre e rose

Oliver Glasner dovrà fare a meno del difensore Nicolo Savona e del centrocampista Ibrahim Sangare per infortunio in vista di questa partita. Non risultano squalificati tra i padroni di casa e, a questo punto, non è stata ancora confermata alcuna probabile formazione. Sono attesi ulteriori aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Roberto De Zerbi ha una lista di assenti più lunga in casa Spurs. Wilson Odobert, Xavi Simons e Pape Matar Sarr sono tutti indisponibili per infortunio. Non risultano squalificati tra gli ospiti e non è stato diffuso alcun undici previsto. Gli aggiornamenti verranno aggiunti non appena saranno disponibili.

Forma

Il Nottingham Forest ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, anche se due di questi risultati sono arrivati in amichevoli precampionato. Nelle gare ufficiali, il risultato più recente è stato il 2-2 sul campo del Liverpool in Premier League, mentre sono arrivate due sconfitte consecutive contro il Leeds United, 1-0 in campionato e 2-0 in Carabao Cup. Il Forest ha segnato quattro gol e ne ha subiti cinque in questa striscia di cinque partite.

Anche le ultime cinque partite del Tottenham raccontano una storia altrettanto altalenante. L'impegno più recente si è chiuso con una sconfitta interna per 2-0 contro il Newcastle United in Premier League, e in campionato è arrivato anche un ko esterno per 3-0 contro il Brentford. Il successo per 5-1 in Carabao Cup contro il Charlton Athletic ha dato un po' di sollievo, ma la squadra di De Zerbi ha segnato appena dieci gol nelle cinque partite subendone otto, con le due sconfitte ufficiali arrivate entrambe con più di un gol di scarto.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è giocato a marzo 2026, quando il Nottingham Forest ha vinto 3-0 in trasferta sul campo del Tottenham in Premier League. Quel risultato è arrivato dopo il successo casalingo per 3-0 del Forest contro gli Spurs nel dicembre 2025, il che significa che il Nottingham Forest ha segnato sei gol senza subirne nelle due sfide. Negli ultimi cinque confronti in Premier League, il Forest ne ha vinti quattro e il Tottenham uno, con l'unico successo degli ospiti arrivato nell'aprile 2024, quando gli Spurs vinsero 3-1 in casa.

Classifica

Nell'attuale classifica di Premier League, il Nottingham Forest occupa il 15° posto mentre il Tottenham Hotspur è 20° in vista di questa partita.