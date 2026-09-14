EFL Cup - Game Week 3 16 set 2026 - 15:00 Old Trafford

Manchester United-Brighton & Hove Albion inizia il 16 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT.

Lo United punta a rialzarsi dopo il dolore del derby di Manchester

Lo United ha messo insieme una serie di risultati piuttosto altalenante. Ha iniziato con una sorprendente sconfitta per 2-0 contro l'Hull alla prima giornata, poi è andato sotto contro l'Ipswich prima di imporsi alla fine per 5-2 in una partita dominata all'Old Trafford. Il gran gol di Ainsley Maitland-Niles nel recupero all'Hill Dickinson Stadium ha costretto i Red Devils a spartire la posta con l'Everton in un 2-2, nonostante fossero andati in vantaggio due volte. Bruno Fernandes ha brillato per il Manchester United, mettendo già a referto tre gol e un assist in questa stagione, ma ha fatto discutere quando si è scontrato con Phil Foden nella sconfitta per 1-0 dello United contro il Manchester City domenica. L'inglese è stato espulso al 23' dopo aver scalciato Fernandes, ma lo United è comunque riuscito a perdere la partita pur avendo un uomo in più per tre quarti dell'incontro.

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Il Brighton, macchina da gol, crede nel colpo all'Old Trafford

Il Brighton di Fabian Hürzeler ha segnato a raffica in questa stagione. I Seagulls hanno realizzato 13 gol nelle loro quattro partite di Premier League fin qui, con due vittorie, una sconfitta per 4-3 in un thriller a Stamford Bridge e un pareggio per 1-1 con il Leeds. Nell'ultima uscita hanno travolto per 5-0 un Coventry rimasto in dieci uomini, con la stella maliana Malick Yalcoue ancora una volta brillante nel ruolo di numero 10 e il beniamino dei tifosi Pascal Gross autore di due assist.

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Probabili formazioni

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Brighton (4231): Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcoue, De Cuyper; Kostoulas.

Notizie sulle squadre e rose

Michael Carrick non ha confermato la formazione titolare del Manchester United in vista della sfida di Carabao Cup, e al momento non sono state fornite informazioni su infortuni o squalifiche. Sono attesi aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Anche i dettagli della rosa del Brighton di Fabian Hurzeler non sono al momento disponibili. Ulteriori notizie sulla squadra saranno aggiunte quando verranno confermate in vista della partita all'Old Trafford.

Forma

Il Manchester United arriva a questa sfida con un rendimento recente altalenante, avendo raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'ultima uscita si è chiusa con un 2-2 sul campo dell'Everton in Premier League, un risultato che ha avuto il sapore della sconfitta dopo che lo United era andato in vantaggio due volte. Il 5-2 contro l'Ipswich Town rappresenta la prova più convincente del periodo recente, anche se il 2-0 casalingo subito contro l'Hull City all'inizio di agosto ha sollevato dubbi sulla continuità difensiva. In queste cinque partite, lo United ha segnato 11 gol e ne ha subiti 11.

Il Brighton ha vinto due partite, ne ha pareggiate due e ne ha persa una nelle ultime cinque. L'ultimo risultato è stato l'1-1 sul campo del Leeds United in Premier League, e la squadra ha mostrato grande forza offensiva con un 4-0 contro l'Aston Villa e un altro 4-0 contro il Tromsoe nelle qualificazioni di Conference League. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 4-3 sul campo del Chelsea. Il Brighton ha segnato 12 gol nelle ultime cinque partite.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al 24 maggio 2026, quando il Brighton ha battuto il Manchester United 3-0 all'Amex in Premier League. Negli ultimi cinque precedenti, il Brighton è in vantaggio con tre vittorie contro una dello United, con un'ulteriore partita andata anch'essa al Brighton. L'unico successo dello United in questa serie è stato il 4-2 casalingo in Premier League dell'ottobre 2025.