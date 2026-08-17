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Anteprima di Liga: Espanyol-Real Madrid, tutto quello che c'è da sapere

Espanyol vs Real Madrid
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Anteprima completa di Espanyol-Real Madrid nella Liga. Analizziamo la forma estiva, i precedenti e i temi chiave in vista di questa sfida all'RCDE Stadium.

Espanyol-Real Madrid: dettagli della partita

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LaLiga - Game Week 2
RCDE Stadium

RCD Espanyol e Real Madrid scenderanno in campo il 22 agosto 2026 alle 19:30 GMT (15:30 EST / 20:30 BST / 21:30 SAST).

RCD Espanyol de Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Il palcoscenico catalano: i primi slanci alla prova a Barcellona

L'RCD Espanyol ospita il Real Madrid all'RCDE Stadium per una sfida di alto profilo della 2ª giornata della Liga. Dopo una prestazione inaugurale di grande impatto, i Periquitos punteranno a sfruttare il caloroso sostegno del pubblico di casa e a capitalizzare il momentum di inizio stagione. Per il Real Madrid, questa trasferta in Catalogna rappresenta il primo vero test esterno ufficiale in campionato della stagione, con l'obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per dettare il passo in vetta alla classifica.

I Periquitos volano alto dopo il trionfo alla prima giornata

L'Espanyol arriva alla sfida di sabato pieno di fiducia dopo il netto successo per 3-0 sul Levante nella giornata inaugurale. L'attaccante Roberto Fernández si è preso la scena con una doppietta letale nel primo tempo, prima del terzo gol nel finale firmato da Tyrhys Dolan che ha chiuso i conti. Quella vittoria ha coronato un'estate intensa, nella quale l'Espanyol ha affinato la rosa attraverso amichevoli estive contro avversarie europee, comprese le gare ad alto punteggio pareggiate contro Burnley e Middlesbrough.

FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images

La tournée di preparazione senza sconfitte del Real Madrid in Europa

Il Real Madrid arriva a Barcellona forte di un precampionato chiuso senza sconfitte. Il Real Madrid ha aperto agosto con un pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, prima di battere Ferencváros e Deportivo La Coruña. Ha completato la preparazione alle competizioni ufficiali il 16 agosto in modo convincente, travolgendo in trasferta per 3-0 la squadra di Bundesliga FC Schalke 04 e presentandosi così pienamente pronto per la Liga.

Precedenti: doppietta di Vinícius e dominio del Madrid

Storicamente, i confronti tra Real Madrid ed Espanyol hanno favorito la squadra della capitale, anche se le partite all'RCDE Stadium sono state regolarmente caratterizzate da battaglie fisiche intense. Nell'ultimo incrocio di campionato, nel maggio 2026, il Real Madrid si è imposto per 2-0 sul campo dell'Espanyol grazie a una doppietta nella ripresa di Vinícius Júnior. Questa volta l'Espanyol proverà a cambiare il copione, affidandosi alla propria solidità difensiva e a transizioni rapide per spezzare il possesso del Madrid.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Espanyol - Real Madrid

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ESP
Formazione
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Allenatore

  • M. Gonzalez

L'allenatore dell'Espanyol Manolo Gonzalez dovrà fare a meno di Javier Puado, Kike Garcia ed Edu Exposito per infortunio in vista di questa partita. Non risultano squalificati per la squadra di casa e non è stata fornita alcuna probabile formazione confermata. Ulteriori aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio, man mano che la situazione evolverà.

Il tecnico del Real Madrid Jose Mourinho ha una lista di assenti più lunga, con Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni e Ferland Mendy tutti indisponibili per infortunio. Non ci sono squalifiche per gli ospiti e non è stato presentato alcun undici titolare previsto e confermato in vista della gara.

Forma

ESP

ESP - Forma

SAB
D1-1
BUR
D2-2
MID
D3-3
COV
S3-1
LEV
V3-0
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RMA

RMA - Forma

LEG
V4-1
FIO
D2-2
FTC
V1-2
COR
V0-1
S04
V0-3
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Gli ultimi cinque risultati dell'Espanyol comprendono una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'uscita competitiva più recente è stata il successo casalingo per 3-0 sul Levante in Liga il 16 agosto, che ha rappresentato un avvio positivo della stagione di campionato. In precampionato, prima di quel risultato, ha pareggiato 3-3 con il Middlesbrough e 2-2 con il Burnley.

Nelle ultime cinque partite il Real Madrid ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio. Ha chiuso il precampionato con un successo per 3-0 sullo Schalke 04 il 16 agosto, dopo la vittoria per 1-0 sul Deportivo de A Coruna del 12 agosto e l'1-2 contro il Ferencvaros dell'8 agosto. Gli unici punti lasciati per strada in questa serie sono arrivati nel pareggio per 2-2 con la Fiorentina. Il Madrid ha segnato 10 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque uscite, con l'attacco che ha mostrato continuità per tutto il periodo di preparazione.

Precedenti

Testa a testa

EspanyolPareggioReal Madrid
1
0
4
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FIN
3Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è chiuso sullo 0-2 per il Real Madrid all'RCDE Stadium in Liga il 3 maggio 2026. Prima di allora, il Real Madrid aveva battuto l'Espanyol per 2-0 in casa nel settembre 2025, anche se l'Espanyol aveva conquistato una vittoria per 1-0 all'RCDE Stadium nel febbraio 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette in Liga, il Real Madrid ha il bilancio migliore con tre vittorie contro una dell'Espanyol, con un'altra partita anch'essa andata all'Espanyol. Il risultato più netto di questa serie è stato il 4-1 del Real Madrid nel settembre 2024.

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