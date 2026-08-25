Premier League - Game Week 2 30 ago 2026 - 09:00 Stamford Bridge

Chelsea-Brighton inizia il 30 agosto 2026 alle 09:00 EST e alle 14:00 GMT.

Chelsea-Brighton: anteprima e contesto della partita

Il Brighton ha iniziato la sua stagione nel modo perfetto, travolgendo l'Aston Villa 4-0 con tutti i gol arrivati prima che fossero trascorsi 31 minuti di partita, compresa una doppietta lampo di Jack Hinshelwood. Il Brighton dovrebbe anche essere ben riposato, dopo aver gestito senza problemi tutto il secondo tempo contro i 10 uomini del Villa. Il Chelsea ha vinto un thriller da cinque gol in un derby dell'ovest di Londra contro il Fulham con reti di Joao Pedro, Morgan Rogers e Cole Palmer. Palmer ha servito l'assist per il gol d'apertura di Joao Pedro al primo minuto.

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Chi hanno acquistato Chelsea e Brighton?

Le estati del Chelsea non sono mai noiose di questi tempi. Xabi Alonso, ex compagno di squadra di Arbeloa, è il nuovo uomo al comando a Stamford Bridge e ha speso cifre importanti, compresi £117m, record britannico, per Morgan Rogers dall'Aston Villa. Il nuovo Chelsea di Alonso ha già sborsato la cifra impressionante di £333 milioni per i giocatori finora in questa finestra di mercato. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda e Marco Palestra sono alcuni dei nuovi innesti scintillanti e costosi. Arrivano anche i veterani della Premier League Danny Welbeck e Jordan Henderson per aggiungere grandissima esperienza.

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Il Brighton ha investito grosse cifre su diversi nuovi giocatori. Ha portato dentro tre centrali difensivi di rilievo, vale a dire Pascal Struijk dal Leeds per £20m, Luka Vuskovic dagli Spurs per £46m e l'austriaco Michael Svoboda dal Venezia. Inoltre, nel tipico stile Brighton, ha scovato qualche altro talento più nascosto sotto forma dell'ala nigeriana di 19 anni Zadok Yohanna dall'AIK per £24m, dell'ala portoghese Rodrigo Rego dal Benfica e del suo connazionale terzino destro Costinha dall'Olympiacos. Anche il beniamino dei tifosi Pascal Gross torna al club dopo due anni al Borussia Dortmund. Arriva inoltre in prestito l'attaccante canadese Promise David.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Il Brighton ha vinto gli ultimi quattro confronti tra le due squadre e ha segnato esattamente tre gol in ciascuno degli ultimi tre testa a testa.

Jordan Henderson è fuori per i Blues, mentre il Brighton deve fare a meno di Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh ed Evan Ferguson. Carlos Baleba è vicino a completare il trasferimento al Manchester United.

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Probabili formazioni

Chelsea (3421): Sanchez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Gusto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Joao Pedro.

Brighton (4231): Verbruggen; Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Hinshelwood, De Cuyper; Rutter.

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore del Chelsea Xabi Alonso deve fare a meno di Emanuel Emegha e Jordan Henderson per infortunio in vista di questa partita. Non risultano squalifiche per la squadra di casa. Non è ancora stata fornita una probabile formazione confermata e ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Il tecnico del Brighton Fabian Hurzeler deve fare i conti con una lista di assenti più lunga, con Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Carlos Baleba ed Evan Ferguson tutti indisponibili per infortunio. L'assenza di Baleba è ormai abituale dopo il suo trasferimento estivo al Manchester United. Al momento non risultano squalifiche per la squadra ospite e una probabile formazione sarà confermata più a ridosso della partita.

Forma

Le ultime cinque partite del Chelsea sono state tutte amichevoli precampionato, con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'uscita più recente è stata il successo per 3-1 sulla Real Sociedad il 15 agosto, dopo la vittoria per 3-0 sul Milan di quattro giorni prima. Ha anche pareggiato 3-3 con il Johor Darul Ta'zim e ha perso contro la Juventus (0-1) e il Tottenham Hotspur (1-2). Il Chelsea ha segnato dieci gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette.

Il Brighton arriva in una forma decisamente migliore. La squadra di Hurzeler ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con gli unici punti lasciati per strada nel pareggio per 0-0 contro il Tromso in Conference League il 20 agosto. Il risultato più recente prima di quello è stato il 4-0 rifilato all'Aston Villa nel weekend d'apertura della Premier League. In precedenza, nel precampionato, ha battuto il Bologna 1-0 e la Roma 3-0, imponendosi anche di misura sullo Strasburgo per 4-3. Il Brighton ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti tre.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste squadre risale al 21 aprile 2026, quando il Brighton ha battuto il Chelsea 3-0 all'Amex Stadium in Premier League. L'ultima vittoria del Chelsea in questa sfida risale a settembre 2024, un successo casalingo per 4-2 a Stamford Bridge. Negli ultimi cinque confronti, il Brighton è in vantaggio con tre vittorie contro quella del Chelsea, più una vittoria del Chelsea, con la sfida del settembre 2025 terminata 3-1 per il Brighton a Stamford Bridge.

Classifica

Nella classifica di Premier League, il Brighton è in testa dopo il weekend d'apertura, mentre il Chelsea occupa l'11º posto in vista di questa partita.