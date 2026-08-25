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Premier League
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Anteprima di Chelsea-Brighton & Hove Albion di Premier League

Premier League
Chelsea
Brighton & Hove Albion
C. Palmer

Anteprima completa di Chelsea-Brighton in Premier League a Stamford Bridge nel match della domenica in programma in prima mattinata. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, calciomercato e molto altro.

crest
Premier League - Game Week 2
Stamford Bridge

Chelsea-Brighton inizia il 30 agosto 2026 alle 09:00 EST e alle 14:00 GMT.

Chelsea-Brighton: anteprima e contesto della partita

Il Brighton ha iniziato la sua stagione nel modo perfetto, travolgendo l'Aston Villa 4-0 con tutti i gol arrivati prima che fossero trascorsi 31 minuti di partita, compresa una doppietta lampo di Jack Hinshelwood. Il Brighton dovrebbe anche essere ben riposato, dopo aver gestito senza problemi tutto il secondo tempo contro i 10 uomini del Villa. Il Chelsea ha vinto un thriller da cinque gol in un derby dell'ovest di Londra contro il Fulham con reti di Joao Pedro, Morgan Rogers e Cole Palmer. Palmer ha servito l'assist per il gol d'apertura di Joao Pedro al primo minuto.

Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

Chi hanno acquistato Chelsea e Brighton?

Le estati del Chelsea non sono mai noiose di questi tempi. Xabi Alonso, ex compagno di squadra di Arbeloa, è il nuovo uomo al comando a Stamford Bridge e ha speso cifre importanti, compresi £117m, record britannico, per Morgan Rogers dall'Aston Villa. Il nuovo Chelsea di Alonso ha già sborsato la cifra impressionante di £333 milioni per i giocatori finora in questa finestra di mercato. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda e Marco Palestra sono alcuni dei nuovi innesti scintillanti e costosi. Arrivano anche i veterani della Premier League Danny Welbeck e Jordan Henderson per aggiungere grandissima esperienza.

Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

Il Brighton ha investito grosse cifre su diversi nuovi giocatori. Ha portato dentro tre centrali difensivi di rilievo, vale a dire Pascal Struijk dal Leeds per £20m, Luka Vuskovic dagli Spurs per £46m e l'austriaco Michael Svoboda dal Venezia. Inoltre, nel tipico stile Brighton, ha scovato qualche altro talento più nascosto sotto forma dell'ala nigeriana di 19 anni Zadok Yohanna dall'AIK per £24m, dell'ala portoghese Rodrigo Rego dal Benfica e del suo connazionale terzino destro Costinha dall'Olympiacos. Anche il beniamino dei tifosi Pascal Gross torna al club dopo due anni al Borussia Dortmund. Arriva inoltre in prestito l'attaccante canadese Promise David.

luka vuskovic brighton and hove albiongetty

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • Il Brighton ha vinto gli ultimi quattro confronti tra le due squadre e ha segnato esattamente tre gol in ciascuno degli ultimi tre testa a testa.
  • Jordan Henderson è fuori per i Blues, mentre il Brighton deve fare a meno di Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh ed Evan Ferguson. Carlos Baleba è vicino a completare il trasferimento al Manchester United.
Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images

Probabili formazioni

Chelsea (3421): Sanchez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Gusto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Joao Pedro.

Brighton (4231): Verbruggen; Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Hinshelwood, De Cuyper; Rutter.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Chelsea - Brighton & Hove Albion

Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formazione
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA

Allenatore

  • X. Alonso

L'allenatore del Chelsea Xabi Alonso deve fare a meno di Emanuel Emegha e Jordan Henderson per infortunio in vista di questa partita. Non risultano squalifiche per la squadra di casa. Non è ancora stata fornita una probabile formazione confermata e ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Il tecnico del Brighton Fabian Hurzeler deve fare i conti con una lista di assenti più lunga, con Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Carlos Baleba ed Evan Ferguson tutti indisponibili per infortunio. L'assenza di Baleba è ormai abituale dopo il suo trasferimento estivo al Manchester United. Al momento non risultano squalifiche per la squadra ospite e una probabile formazione sarà confermata più a ridosso della partita.

Forma

CHE

CHE - Forma

JUV
S0-1
MIL
V3-0
JDT
D3-3
RSO
V3-1
FUL
V2-3
Gol segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BHA

BHA - Forma

STR
V4-3
ROM
V3-0
BOL
V1-0
TRO
D0-0
AVL
V4-0
Gol segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Le ultime cinque partite del Chelsea sono state tutte amichevoli precampionato, con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'uscita più recente è stata il successo per 3-1 sulla Real Sociedad il 15 agosto, dopo la vittoria per 3-0 sul Milan di quattro giorni prima. Ha anche pareggiato 3-3 con il Johor Darul Ta'zim e ha perso contro la Juventus (0-1) e il Tottenham Hotspur (1-2). Il Chelsea ha segnato dieci gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette.

Il Brighton arriva in una forma decisamente migliore. La squadra di Hurzeler ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con gli unici punti lasciati per strada nel pareggio per 0-0 contro il Tromso in Conference League il 20 agosto. Il risultato più recente prima di quello è stato il 4-0 rifilato all'Aston Villa nel weekend d'apertura della Premier League. In precedenza, nel precampionato, ha battuto il Bologna 1-0 e la Roma 3-0, imponendosi anche di misura sullo Strasburgo per 4-3. Il Brighton ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti tre.

Precedenti

Testa a testa

ChelseaPareggioBrighton & Hove Albion
1
0
4
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FIN
FA Cup
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FIN
6Gol segnati13
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo confronto tra queste squadre risale al 21 aprile 2026, quando il Brighton ha battuto il Chelsea 3-0 all'Amex Stadium in Premier League. L'ultima vittoria del Chelsea in questa sfida risale a settembre 2024, un successo casalingo per 4-2 a Stamford Bridge. Negli ultimi cinque confronti, il Brighton è in vantaggio con tre vittorie contro quella del Chelsea, più una vittoria del Chelsea, con la sfida del settembre 2025 terminata 3-1 per il Brighton a Stamford Bridge.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
S
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
S
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
S
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
S
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

Nella classifica di Premier League, il Brighton è in testa dopo il weekend d'apertura, mentre il Chelsea occupa l'11º posto in vista di questa partita.

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