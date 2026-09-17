Premier League - Game Week 5 20 set 2026 - 09:00 Vitality Stadium

Bournemouth-Liverpool inizia il 20 settembre 2026 alle 08:00 EST e alle 12:00 GMT.

Bournemouth-Liverpool: anteprima Premier League

Andoni Iraola porta il Liverpool sulla costa meridionale per affrontare la sua ex squadra, il Bournemouth, domenica.

Le Cherries fanno fatica a concretizzare

Sotto la guida del nuovo allenatore Marco Rose, il Bournemouth è andato in vantaggio in tutte e quattro le partite di Premier League di questa stagione, ma non è riuscito a vincerne nemmeno una. Ha pareggiato le ultime tre, contro Brentford, Newcastle ed Everton. Marcus Tavernier ha segnato tre dei loro sei gol fin qui, mentre l'attaccante Evanilson è secondo in Premier League per grandi occasioni create. Anche se il 20enne esterno brasiliano Rayan non ha ancora né gol né assist in questa stagione, le sue prestazioni lo mettono in evidenza come uno dei talenti più entusiasmanti del calcio mondiale.

Getty Images

Il Liverpool parte male nelle partite

Il Liverpool ha pareggiato tre delle sue quattro uscite in questa stagione, raccogliendo punti contro Newcastle e Nottingham Forest dopo essere andato sotto due volte in entrambe le partite. Il suo unico successo in campionato finora è stato lo 0-2 a Ipswich, e nell'ultima uscita ha pareggiato 0-0 ad Anfield contro il Fulham. In casa ha vinto le recenti partite di Champions League contro l'Atletico Madrid e contro il Tottenham in EFL Cup. Tuttavia, non avrà buoni ricordi dell'ultima trasferta a Bournemouth.

Getty Images

Dati chiave e notizie sugli infortuni

Gli ultimi 10 incontri tra queste squadre hanno prodotto 40 gol.

Il Bournemouth ha vinto la sfida corrispondente della scorsa stagione per 3-2.

Probabili formazioni

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Scott, Adams; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore del Bournemouth Marco Rose deve fare a meno di diversi giocatori per questa partita. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic e Tyler Adams sono tutti indicati come infortunati, lasciando Rose con una rosa ridotta tra cui scegliere. Al momento non risultano squalifiche per la squadra di casa.

Anche il Liverpool arriva alla partita con alcuni problemi legati agli infortuni. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa e Vitezslav Jaros sono tutti indisponibili per la squadra di Andoni Iraola. Non ci sono squalifiche per la squadra ospite e aggiornamenti sulle probabili formazioni saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Forma

Il Bournemouth ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stato un pareggio per 2-2 contro il Brentford in Premier League, e in precedenza nel corso della stagione ha anche pareggiato 2-2 con il Newcastle United. Le Cherries hanno battuto il Lincoln City 4-0 in Carabao Cup durante questa serie, conquistando così la loro unica vittoria. Nelle cinque partite, il Bournemouth ha segnato otto gol e ne ha subiti sette, con l'incapacità di difendere il vantaggio che si è rivelata un tema ricorrente.

Il Liverpool ha raccolto due vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato lo 0-0 con il Fulham in Premier League. Prima di allora, il Liverpool ha battuto l'Atletico Madrid 2-1 in Champions League e ha vinto 0-2 sul campo dell'Ipswich Town in campionato. Il Liverpool ha segnato sei gol e ne ha subiti quattro in questa serie di cinque partite, anche se le ultime due uscite hanno prodotto solo due gol complessivi.

Precedenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è giocato il 24 gennaio 2026, quando il Bournemouth ha battuto il Liverpool 3-2 al Vitality Stadium in Premier League. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Liverpool ha vinto tre volte, con il Bournemouth capace di ottenere una vittoria e con un'altra partita andata anch'essa al Liverpool ad Anfield con un punteggio di 4-2 nell'agosto 2025. Il Liverpool ha segnato 13 gol in questi cinque confronti, mentre il Bournemouth ne ha segnati sette.

Classifica

Nell'attuale classifica di Premier League, l'AFC Bournemouth occupa il 15° posto, mentre il Liverpool è settimo.