Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Premier League
team-logoAFC Bournemouth
Vitality Stadium
team-logoLiverpool
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Con il contributo di

Anteprima di AFC Bournemouth-Liverpool in Premier League

Premier League
AFC Bournemouth
Liverpool
D. Szoboszlai
Rayan

Anteprima completa di Bournemouth-Liverpool in Premier League. Analizziamo tattica, notizie sulle squadre, stato di forma e altro ancora.

crest
Premier League - Game Week 5
Vitality Stadium

Bournemouth-Liverpool inizia il 20 settembre 2026 alle 08:00 EST e alle 12:00 GMT.

Bournemouth-Liverpool: anteprima Premier League

Andoni Iraola porta il Liverpool sulla costa meridionale per affrontare la sua ex squadra, il Bournemouth, domenica.

Le Cherries fanno fatica a concretizzare

Sotto la guida del nuovo allenatore Marco Rose, il Bournemouth è andato in vantaggio in tutte e quattro le partite di Premier League di questa stagione, ma non è riuscito a vincerne nemmeno una. Ha pareggiato le ultime tre, contro Brentford, Newcastle ed Everton. Marcus Tavernier ha segnato tre dei loro sei gol fin qui, mentre l'attaccante Evanilson è secondo in Premier League per grandi occasioni create. Anche se il 20enne esterno brasiliano Rayan non ha ancora né gol né assist in questa stagione, le sue prestazioni lo mettono in evidenza come uno dei talenti più entusiasmanti del calcio mondiale.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

Il Liverpool parte male nelle partite

Il Liverpool ha pareggiato tre delle sue quattro uscite in questa stagione, raccogliendo punti contro Newcastle e Nottingham Forest dopo essere andato sotto due volte in entrambe le partite. Il suo unico successo in campionato finora è stato lo 0-2 a Ipswich, e nell'ultima uscita ha pareggiato 0-0 ad Anfield contro il Fulham. In casa ha vinto le recenti partite di Champions League contro l'Atletico Madrid e contro il Tottenham in EFL Cup. Tuttavia, non avrà buoni ricordi dell'ultima trasferta a Bournemouth.

FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLGetty Images

Dati chiave e notizie sugli infortuni

  • Gli ultimi 10 incontri tra queste squadre hanno prodotto 40 gol.
  • Il Bournemouth ha vinto la sfida corrispondente della scorsa stagione per 3-2.

Probabili formazioni

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Scott, Adams; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni AFC Bournemouth - Liverpool

Allenatore

  • M. Rose

L'allenatore del Bournemouth Marco Rose deve fare a meno di diversi giocatori per questa partita. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic e Tyler Adams sono tutti indicati come infortunati, lasciando Rose con una rosa ridotta tra cui scegliere. Al momento non risultano squalifiche per la squadra di casa.

Anche il Liverpool arriva alla partita con alcuni problemi legati agli infortuni. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa e Vitezslav Jaros sono tutti indisponibili per la squadra di Andoni Iraola. Non ci sono squalifiche per la squadra ospite e aggiornamenti sulle probabili formazioni saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Forma

BOU

BOU - Forma

MCI
S2-1
EVE
D1-1
NEW
D2-2
LIN
V4-0
BRE
D2-2
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LIV

LIV - Forma

NFO
D2-2
IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
D0-0
TOT
V3-1
Gol segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Bournemouth ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stato un pareggio per 2-2 contro il Brentford in Premier League, e in precedenza nel corso della stagione ha anche pareggiato 2-2 con il Newcastle United. Le Cherries hanno battuto il Lincoln City 4-0 in Carabao Cup durante questa serie, conquistando così la loro unica vittoria. Nelle cinque partite, il Bournemouth ha segnato otto gol e ne ha subiti sette, con l'incapacità di difendere il vantaggio che si è rivelata un tema ricorrente.

Il Liverpool ha raccolto due vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato lo 0-0 con il Fulham in Premier League. Prima di allora, il Liverpool ha battuto l'Atletico Madrid 2-1 in Champions League e ha vinto 0-2 sul campo dell'Ipswich Town in campionato. Il Liverpool ha segnato sei gol e ne ha subiti quattro in questa serie di cinque partite, anche se le ultime due uscite hanno prodotto solo due gol complessivi.

Precedenti

Testa a testa

AFC BournemouthPareggioLiverpool
1
0
4
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
FIN
5Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'incontro più recente tra queste due squadre si è giocato il 24 gennaio 2026, quando il Bournemouth ha battuto il Liverpool 3-2 al Vitality Stadium in Premier League. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Liverpool ha vinto tre volte, con il Bournemouth capace di ottenere una vittoria e con un'altra partita andata anch'essa al Liverpool ad Anfield con un punteggio di 4-2 nell'agosto 2025. Il Liverpool ha segnato 13 gol in questi cinque confronti, mentre il Bournemouth ne ha segnati sette.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
V
D
D
V
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
D
D
V
V
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
V
D
S
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
S
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
V
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
V
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
V
S
S
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
D
D
S
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
S
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
S
D
V
S
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
S
D
V
S
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
D
D
D
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
S
V
S
S
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
D
D
S
S
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
S
S
S
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
S
D
S
S
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

Nell'attuale classifica di Premier League, l'AFC Bournemouth occupa il 15° posto, mentre il Liverpool è settimo.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google