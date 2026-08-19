Anteprima della partita di Premier League tra Hull City e Manchester United

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Hull City-Manchester United inizierà il 22 agosto 2026 alle 07:30 EST e alle 12:30 GMT.

L'Hull affronta il Manchester United alla prima giornata

L'Hull City torna in Premier League sabato dopo nove anni trascorsi nelle serie inferiori, e come ricompensa avrà una sfida nella giornata inaugurale contro il gigante Manchester United.

Come è arrivato fin qui l'Hull?

L'Hull è tornato nella terra promessa della Premier League dopo essersi qualificato ai playoff di Championship della scorsa stagione nell'ultima giornata della stagione regolare, seguita poi dalle vittorie contro il Millwall in semifinale e il Middlesbrough in finale. Il club è stato molto attivo sul mercato, portando 14 nuovi giocatori per aiutarlo ad affrontare i rigori del calcio d'élite. I Tigers avevano iniziato la scorsa stagione come favoriti per la retrocessione dalla Championship e hanno incassato 66 gol in campionato, il quarto dato peggiore, lungo il cammino. Dire che sia stata una sorpresa vederli raggiungere la finale playoff, e poi vincerla, sarebbe riduttivo.

Molto dipenderà dall'eroe della finale playoff Oli McBurnie, autore di 19 gol nella scorsa stagione.

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I nuovi acquisti dell'Hull

L'Hull ha apportato cambiamenti radicali alla rosa. Finora sono arrivati in 11, Jack Butland, Hidemasa Morita, Matt Targett, Óscar Zambrano, Jens Hjertø-Dahl, Elliot Stroud, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Joe Gelhardt, Lucas Gourna-Douath e l'acquisto record del club, il difensore centrale Nobel Mendy, arrivato dal Rayo Vallecano per poco più di 20 milioni di sterline.

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Carrick può ripartire da dove aveva lasciato?

Nella seconda metà della stagione 2025-26, lo United è stata una delle migliori squadre d'Europa sotto la guida dell'allenatore ad interim Michael Carrick. L'ex centrocampista dello United ha trasformato il destino della squadra dopo una prima metà di campagna disastrosa sotto Ruben Amorim. Il 44enne ha ereditato una rosa che occupava il 10° posto in classifica e l'ha trasformata in una squadra capace di battere Arsenal, Liverpool e Manchester City nello spazio di quattro mesi. Quella serie di 12 vittorie, tre pareggi e due sconfitte in 17 partite di Premier League gli è valsa un contratto biennale a titolo definitivo.

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Carico di lavoro extra per la rosa dello United

Un saldo netto di mercato di 55 milioni di sterline in estate ha portato all'arrivo dei centrocampisti Andrey Santos e Youri Tielemans, rispettivamente da Chelsea e Aston Villa. Lo United giocherà in Champions League per la prima volta dopo tre anni e questo metterà senza dubbio ulteriore pressione sui suoi giocatori. Rasmus Hojlund è stato ceduto al Napoli per 38 milioni di sterline, mentre Casemiro, Jadon Sancho e Tyrell Malacia hanno tutti lasciato il club a parametro zero. Marcus Rashford torna dopo un prestito al Barcellona, ma resta poco chiaro se sarà ancora a Old Trafford nella nuova stagione. Il wonger diciottenne Tynan Thompson è arrivato dal Tottenham Hotspur per 8 milioni di sterline. Lo United ha una forte concorrenza per i posti in attacco, con Amad Diallo, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo e Matheas Cunha che hanno tutti già dimostrato il loro valore a questo livello. La difesa centrale è motivo di preoccupazione per lo United, con Matthijs de Ligt e Lenny Yoro entrambi alle prese con infortuni persistenti. Bruno Fernandes resta ancora il talismano del club. Il regista portoghese la scorsa stagione ha battuto il record di assist in una singola stagione di Premier League, creando 21 gol per i compagni.

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Probabili formazioni

Hull (4-2-3-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Mendy, Targett; Slater, Crooks; Belloumi, Morita, Stroud; McBurnie.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Notizie sulle squadre e rose

L'Hull City si avvicina alla partita con un numero significativo di giocatori indisponibili. Jakirovic non ha a disposizione il portiere Jack Butland, i difensori John Egan, Cody Drameh, Charlie Hughes e Jens Hjertø-Dahl, i centrocampisti Darko Gyabi, Paddy McNair, Matty Jacob e Oscar Zambrano, e gli attaccanti Liam Millar ed Enis Destan. Non è stata confermata alcuna probabile formazione iniziale e ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Anche il Manchester United deve fare i conti con problemi di infortuni prima della trasferta verso nord. Carrick non può contare su Manuel Ugarte, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Karl Darlow, Mason Mount o Tom Heaton. Non è stata rilasciata alcuna formazione confermata e sono attese ulteriori notizie sulla squadra con l'avvicinarsi della partita.

Forma

Gli ultimi cinque risultati dell'Hull City mostrano tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro l'Eintracht Francoforte in un'amichevole l'8 agosto, mentre il precedente risultato competitivo era stato una vittoria per 1-0 sul Middlesbrough in Championship il 23 maggio. Ha anche battuto il Konyaspor 3-0 e il Rizespor 2-1 in pre-season, segnando sette gol nelle cinque partite disputate e subendone cinque.

Le ultime cinque partite del Manchester United hanno prodotto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'impegno più recente è stato un pareggio per 1-1 con il Leeds United il 12 agosto, poi vinto dallo United ai rigori. Ha anche pareggiato 1-1 con il Paris Saint-Germain e battuto l'Atletico Madrid 2-1, mentre il 5-0 rifilato al Rosenborg è stato il risultato di spicco della sua pre-season. Lo United ha segnato nove gol in quelle cinque partite e ne ha subiti quattro, anche se la sconfitta contro il Wrexham all'inizio della pre-season resta una macchia notevole.

Precedenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al febbraio 2017, quando le squadre pareggiarono 0-0 in Premier League a Old Trafford. Negli ultimi cinque precedenti registrati, lo United ha il bilancio migliore, con due vittorie, mentre l'Hull ne ha ottenuta una e due partite sono finite in parità. L'unica vittoria dell'Hull in questa serie è arrivata in Carabao Cup nel gennaio 2017, un successo casalingo per 2-1, mentre lo United ha vinto l'andata di quella sfida per 2-0.