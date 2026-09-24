Anteprima dell’amichevole USA-Perù: tutto quello che c’è da sapere

Amichevoli - Game Week 1 26 set 2026 - 16:30

USA-Perù inizia il 26 settembre 2026 alle 16:30 EST e alle 20:30 GMT.

Pochettino punta sui giovani

Il ct della USMNT Mauricio Pochettino ha convocato una rosa sperimentale che comprende 13 giocatori senza presenze, con un'età media inferiore ai 23 anni. Attenzione al prodigio del Philadelphia Union Cavan Sullivan, 16 anni, che nel 2026 ha preso parte a 12 gol in 26 presenze in MLS. A bilanciare il tutto, stelle affermate come Tyler Adams e Antonee Robinson garantiscono un'esperienza quanto mai necessaria. Christian Pulisic e Folarin Balogun vengono lasciati a riposo per questo blocco di partite contro Perù, Cile, Messico e Canada.

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Il Perù punta a ricostruire dopo un ciclo deludente

La Blanquirroja è in una fase di ricostruzione dopo aver fallito la qualificazione al Mondiale dalla regione CONMEBOL. I veterani peruviani Pedro Gallese, Yoshimar Yotún e l'attaccante Gianluca Lapadula saranno pilastri della squadra. La nazionale fa inoltre grande affidamento su Erick Noriega del Gremio davanti alla difesa, e sui terzini Marcos Lopez (FC Copenhagen) e Oliver Sonne (Burnley).

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Probabile XI degli USA

Freese; Freeman, Trusty, Richards, Robinson; Adams, Berhalter; Dest, Tillman, Reyna; Downs.

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