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Amichevoli
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Anteprima dell’amichevole USA-Perù: tutto quello che c’è da sapere

Perù
USA
M. Pochettino
T. Adams
C. Sullivan

Anteprima completa della partita amichevole tra Stati Uniti e Perù. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, stato di forma e altro ancora.

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Amichevoli - Game Week 1

USA-Perù inizia il 26 settembre 2026 alle 16:30 EST e alle 20:30 GMT.

Pochettino punta sui giovani

Il ct della USMNT Mauricio Pochettino ha convocato una rosa sperimentale che comprende 13 giocatori senza presenze, con un'età media inferiore ai 23 anni. Attenzione al prodigio del Philadelphia Union Cavan Sullivan, 16 anni, che nel 2026 ha preso parte a 12 gol in 26 presenze in MLS. A bilanciare il tutto, stelle affermate come Tyler Adams e Antonee Robinson garantiscono un'esperienza quanto mai necessaria. Christian Pulisic e Folarin Balogun vengono lasciati a riposo per questo blocco di partite contro Perù, Cile, Messico e Canada.

San Diego FC v Philadelphia UnionGetty Images

Il Perù punta a ricostruire dopo un ciclo deludente

La Blanquirroja è in una fase di ricostruzione dopo aver fallito la qualificazione al Mondiale dalla regione CONMEBOL. I veterani peruviani Pedro Gallese, Yoshimar Yotún e l'attaccante Gianluca Lapadula saranno pilastri della squadra. La nazionale fa inoltre grande affidamento su Erick Noriega del Gremio davanti alla difesa, e sui terzini Marcos Lopez (FC Copenhagen) e Oliver Sonne (Burnley).

Peru v Spain - International FriendlyGetty Images

Probabile XI degli USA

Freese; Freeman, Trusty, Richards, Robinson; Adams, Berhalter; Dest, Tillman, Reyna; Downs.

Notizie sulle squadre e rose

Forma

USA

USA - Forma

PGY
V4-1
AUS
V2-0
TUR
S3-2
BIH
V2-0
BEL
S1-4
Gol segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PER

PER - Forma

BOL
V2-0
SEN
S2-0
HON
D2-2
HAI
V1-2
SPA
S1-3
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti

Testa a testa

USAPareggioPerù
1
1
0
Amichevoli
USA badge
USA
USA
1
Perù badge
Perù
PER
1
FIN
Amichevoli
USA badge
USA
USA
2
Perù badge
Perù
PER
1
FIN
3Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato2/2

Classifica

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