Gli anni a Madrid di Drenthe: "Il seminterrato di Robinho era una discoteca"

L'olandese ex Real ha raccontato i suoi anni nella capitale spagnola: "Sono stato con due ragazze in hotel, dopo ci han chiesto di pagare".

Tra i tanti giocatori passati al nell'era pre-Zidane c'è anche Royston Drenthe , che ha giocato nei 'Merengues' dal 2007 al 2012.

L'olandese non è riuscito a imporsi in campo, nonostante le aspettative: il posto di terzino sinistro lo ha preso Marcelo. L'ex ha comunque trovato il modo di divertirsi a Madrid, come raccontato a 'Marca'. Specialmente con l'amico Robinho.

"Madrid è una città molto bella, molti ristoranti, molte feste, ragazze molto belle. E tu sei un giovane giocatore del Madrid. Di fronte hai molte tentazioni. Ho fatto amicizia con Robinho appena sono arrivato. A volte andavo a casa sua, il seminterrato era diventato una discoteca".

Drenthe ha anche raccontato un altro retroscena di quei giorni, quando si è imbattuto in due ragazze... che hanno chiesto di farsi pagare dopo una notte.