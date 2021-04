Anche l'Atlético Madrid lascia la Superlega: è ufficiale

Il primo club non inglese a lasciare la Superlega è l'Atlético Madrid. Dopo la diaspora delle sei squadre inglesi di ieri sera, questa mattina il CdA del club si è riunito decretando l'uscita.

"Il Consiglio di Amministrazione dell’Atletico Madrid, riunito questo mercoledì mattina, ha deciso di comunicare formalmente alla Superlega e al resto dei club fondatori la sua decisione di non formalizzare la propria adesione al progetto.

L’Atlético Madrid ha aderito lunedì scorso a un progetto in risposta a circostanze che non esistono più. Per il club è essenziale che tutte le componenti siano in armonia, in particolare i tifosi.

La rosa della prima squadra e il suo allenatore hanno mostrato la loro soddisfazione per la decisione del club, consapevoli che i meriti sportivi prevalgano su ogni criterio".