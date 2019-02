Ancelotti confessa: "Vorrei un Napoli con la cazzimma, demoralizzati dopo la Champions"

Carlo Ancelotti , in una lunga intervista concessa a 'Il Napolista', ammette di apprezzare il calcio proposto dall' Atletico Madrid ma allo stesso tempo lancia qualche frecciata ai Colchoneros ricordando i tempi del Real.

Il tecnico del Napoli apprezza il calcio giocato dalla squadra di Simeone e cita come esempio la partita vinta contro la Juventus.

Quando gli si chiede se vorrebbe vedere il suo Napoli giocare come l'Atletico Madrid, Ancelotti non ha dubbi.

Ancelotti però chiarisce che alcuni aspetti del Cholismo non fanno parte del suo DNA da allenatore.

" Mercoledì sera, l’Atletico dopo un minuto dall’inizio della partita aveva già accerchiato l’arbitro. Secondo me, è una strategia. Perché lo han sempre fatto. Una volta addirittura, nella finale di Champions contro di noi (Real Madrid), quando erano in vantaggio buttavano i palloni in campo per interrompere il gioco. Nelle mie squadre non vado alla ricerca del mezzuccio. Credo che si debba essere corretti sul campo".

Il tecnico quindi ammette come l'eliminazione dalla Champions abbia pesato sulla stagione del Napoli, già a -13 dalla Juventus in campionato.

Infine Ancelotti dice la sua sull'evidente calo di pubblico al 'San Paolo'.

"Ci piacerebbe avere più tifosi allo stadio. Forse avremmo avuto qualche punto in più, anche se obiettivamente non è che avremmo potuto farne tanti di più. Ci sta che in un anno qualche partita in casa non riesci a vincerla. Persino la Juve ha fatto due pareggi in casa. C’è anche da dire che lo stadio è quello che è. Obiettivamente, se io fossi un tifoso del Napoli, non mi verrebbe tanta voglia di andarci. È scomodo per una serie di motivi".