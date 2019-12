Ancelotti contro Arteta: sfida in tribuna tra Everton e Arsenal

I due nuovi tecnici di Everton e Arsenal si sono sfidati in tribuna. Sul campo, invece, le squadre non sono andate oltre il pareggio a reti inviolate.

Pareggiano e . Vince la noia. Al "Goodison Park", infatti, le due squadre non sono andate oltre il punto reciproco rigorosamente a reti inviolate. Poche occasioni, poco divertimento. Riflettori puntati esclusivamente sulla tribuna d'onore, ovvero da dove Carlo Ancelotti e Mikel Arteta hanno assistito alla gara.

L'ex tecnico del , fresco di sbarco a , con i Toffees ha siglato un contratto da quattro anni e mezzo. Una firma corposa, da circa 60 milioni di euro. Lo spagnolo, invece, per ritornare tra i Gunners ha dovuto lasciare l'incarico di assistente nello staff di Pep Guardiola al .

Insomma, sfida inedita. Con due tecnici, ufficialmente in carica, a duellare idealmente sugli spalti anziché sul rettangolo di gioco. E per Ancelotti lunedì sarà tempo di presentazione, con conseguente debutto previsto in occasione del "Boxing Day" contro il .