Amiens-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Amiens ospita il PSG capolista nella 25ª giornata della Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Luka Elsner ospita in casa il capolista di Thomas Tuchel nella 25ª giornata della . I piccardi sono penultimi in classifica con 20 punti, frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, i parigini guidano la graduatoria con 61 punti e un cammino di 20 vittorie, un pareggio e 3 k.o.

Nei 5 precedenti in Ligue 1 fra le due formazioni, l'Amiens non ha mai battuto il PSG, rimediando 4 sconfitte e un pareggio per 2-2 in casa il 4 maggio 2018.

I piccardi sono reduci da 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate del torneo, mentre il PSG ha collezionato 5 vittorie consecutive nelle ultime 5 gare disputate in Ligue 1. L'ultima vittoria in campionato dell'Amiens risale al 2 novembre scorso (1-0 in casa contro il Brest).

La punta Serhou Guirassy è il miglior marcatore dell'Amiens con 6 reti, Kylian Mbappé è invece il bomber del PSG con 15 goal realizzati nel massimo campionato francese. In questa pagina tutte le informazioni su Amiens-PSG: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO AMIENS-PSG

Amiens-PSG si disputerà la sera di sabato 15 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stade de la Licorne. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Hakim Ben El Hadj, è in programma per le ore 20.00. Sarà il 6° confronto in Ligue 1 fra le due formazioni.

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Ligue 1, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Amiens-PSG, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Andrea Calogero.

Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita Amiens-PSG in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente selezionando la gara dal palinsesto.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Assenze pesanti per Elsner, che non potrà disporre di Dibassy e Monconduit, squalificati per una giornata, e di Bodmer, infortunato. Davanti il peso dell'attacco ricadrà sulle spalle di Guirassy, con Otero, Kakuta e Diabaté alle sue spalle. In mediana dovrebbero agire Zungu e Gnahoré. In difesa, davanti al portiere Gurtne, dovrebbe tornare titolare l'ex Jallet a sinistra, con Calabresi terzino destro e la coppia composta da Opoku e Chedjou in mezzo.

Tuchel farò ampio ricorso al turnover in vista dell'imminente impegno negli ottavi di finale di contro il . Fra i pali il dodicesimo Sergio Rico potrebbe rilevare il portiere titolare Keylor Navas. Dietro Kehrer e Bernat saranno i due esterni bassi, con Kouassi a comporre la coppia centrale con Thiago Silva. A centrocampo Di Maria e Draxler saranno le ali, con Gueye e Verratti confermati come interni. In attacco dovrebbero stare a riposo Mbappé e Cavani, mentre è ancora indisponibile per infortunio Neymar. Sarà dunque Choupo-Moting a far coppia con Icardi.

AMIENS (4-2-3-1): Gurtne; Calabresi, Opoku, Chedjou, Jallet; Zungu, Gnahoré; Otero, Kakuta, Diabaté; Guirassy.

PSG (4-4-2): Sergio Rico; Kehrer, Kouassi, Thiago Silva, Bernat; Di Maria, Gueye, Verratti, Draxler; Choupo-Moting, Icardi.