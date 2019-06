Allenatore del Chelsea a sorpresa? Salgono le quotazioni di Javi Gracia

Sarri verso la Juventus, nella lista del Chelsea non c'è solo Lampard: l'attuale allenatore del Watford può essere il nuovo tecnico.

Mancano pochi giorni, poi ci comicerà a costruire il futuro di e . Squadre legate dal destino di Sarri, che dopo la vittoria dell' sembra ormai intenzionato a tornare in per allenare i bianconeri. Con i Blues pronti a voltare pagina, con un vecchio amore come Frank Lampard o una nuova fiamma. Che risponde al nome di Javi Gracia.

Secondo Marca, infatti, sta pian piano salendo la possibilità di vedere l'attuale allenatore del alla guida del Chelsea. La proprietà dei Blues è rimasta colpita dalla finale raggiunta, seppur persa, in ed è convinta che Javi Gracia possa far bene al futuro del team londinese.

49enne di Pamplona, Gracia attende da tempo una grande occasione dopo aver girovagato tra Grecia, , ed ora . Sarebbe il colpo a sorpresa che però non convince i tifosi e una grossa parte dei piani alti al Chelsea, decisi a puntare su Lampard.

Insieme a Lampard e Gracia resiste anche la possibilità di vedere Max Allegri sulla panchina del Chelsea, con percentuale comunque decisamente bassa rispetta al ritorno del figliol prodigo o all'ingaggio dell'allenatore spagnolo che ha chiuso la Premier 2019 all'undicesimo posto.

Con il Watford, Gracia ha utilizzato un versatile 4-4-2 che potrebbe fare la fortuna del Chelsea, vista la possibilità di avere per le mani giocatori top in ogni reparto. Molto dipenderà però anche dall'esito del ricorso al blocco del calciomercato, visto l'addio di Hazard e l'impossibilità, eventualmente, di sostituirlo.

Quel che è certo è l'annuncio oramai imminente dell'addio a Sarri e del nuovo corso: che sia Lampard, Gracia o un terzo nome, il Chelsea comincerà a costruire la nuova stagione di Premier e Champions molto presto. Così da puntare ad una nuova stagione vincente dopo l'ennesimo cambio in panchina.