Algeria-Guinea dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Algeria e Guinea si affrontano negli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2019: tutte le informazioni su come e dove seguire la partita.

Tante stelle in campo e l'obiettivo di arrivare più lontano possibile: tutto questo è -Guinea, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa.

Mahrez e compagni si sono classificati al primo posto nel Gruppo C, vincendo tutte e tre le partite contro , e soprattutto senza subire nemmeno un goal

Meno entusiasmante invece il percorso della Guinea, che si è guadagnata l'accesso agli ottavi come terza classifica dopo aver conquistato quattro punti nel Gruppo B vinto dalla sorpresa Ma

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Algeria-Guinea: dalle novità relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming .

ALGERIA-GUINEA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Algeria-Guinea DATA 7 luglio 2019, ore 21 DOVE Stadio del 30 giugno, Cairo ARBITRO Bernard Camille (Seychelles) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO ALGERIA-GUINEA

Algeria-Guinea si giocherà domenica 7 giugno 2019 alle ore 21. Sarà il secondo e l'ultimo degli ottavi di finale in programma oggi (alle 18 c'è Madagascar-Congo) e lo scenario sarà quello dello Stadio del 30 giugno del Cairo.

Non è prevista la diretta in chiaro di Algeria-Guinea. Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, così come tutte le partite della Coppa d'Africa. Per seguire la partita in tv sarà necessario avere una smart tv compatibile con l'app DAZN o un decoder Sky Q. Un'altra opzione è utilizzare DAZN tramite Play Station 4 o Xbox One.

La diretta di Algeria-Guinea sarà dunque visibile su DAZN, direttamente su pc sul sito della piattaforma o scaricando l'applicazione per la visione su tablet o smarphone. La telecronaca della partita sarà affidata a Gabriele Giustiniani.

ALGERIA (4-4-2): M’bolhi; Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Feghouli, Bennacer, Guedioura, Mahrez; Bounedjah, Brahimi.

GUINEA (4-2-3-1): Koné; Dyrestam, Seka, Falette, Sylla; Cissé, Diawara; Traoré, Camara, Bangoura; Yattara.